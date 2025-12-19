一件羽絨服穿15年！孫儷靠這件「戰袍」走過寒冬

孫儷擁有高身價，但生活上不揮霍。（資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國實力派女星孫儷出道超過22年，從《後宮甄嬛傳》、《羋月傳》到《那年花開月正圓》，幾乎部部都是代表作，戲劇成績亮眼、身價水漲船高。不過，近日她卻因「一件穿了15年的羽絨衣」意外登上熱搜，反差之大引發網友熱議。

有網友日前在片場捕捉到孫儷進出劇組的身影，身上那件駝色羽絨大衣格外眼熟，仔細一比才發現，竟與她多年前冬天私下穿著的外套一模一樣。消息曝光後，立刻掀起討論，許多人驚呼：「居然一件衣服穿了15年！」

據了解，這件羽絨大衣是孫儷在2010年購入，陪著她度過《羋月傳》、《那年花開月正圓》等多部戲的寒冬拍攝期。即便如今早已躍升為一線女星，單部作品傳出可進帳約2.6億元新台幣，她仍舊沒有汰換這件「老戰友」，讓不少網友直呼：「把一件衣服的價值用到極致。」

事實上，孫儷向來以節儉、惜物聞名。她過去也曾幽默形容這件羽絨外套的「威力」，笑說帽子大到讓媽媽在人群中認不出她，自己甚至會迷路，但保暖效果一流，是寒冬拍戲的救星。字裡行間，不難看出她對這件外套的感情。

不只如此，孫儷2018年曾分享自己穿最久的衣服，稱之為「戰袍」，不但陪她完成多部作品，也見證一雙兒女「等等」與「小花」的成長。對她而言，衣服不只是穿搭，更像是一段人生歷程的紀錄。

