娛樂 最新消息

浴袍滑落辣翻全網！林艾融15秒熱舞破萬讚 網直呼：好熱

「中職最正MC」林艾融發布性感短片，吸引大批粉絲關注。（翻攝IG）「中職最正MC」林艾融發布性感短片，吸引大批粉絲關注。（翻攝IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕有「中職最正MC」之稱的林艾融，憑藉甜美外型與火辣身材，始終是球迷與網友關注焦點。曾待過LamiGirls、味全龍啦啦隊的她，近年回到樂天桃猿擔任場邊主持，同時也是台啤電豹女成員，工作橫跨球場、綜藝與活動主持，曝光度居高不下。

林艾融今（18）日在社群平台釋出一段15秒短影片，再度掀起討論。影片中，她跟著韓國男團TWS夯曲〈OVERDRIVE〉輕快起舞，身穿白色浴袍的她隨著舞步擺動，外袍不經意滑落，內搭的粉紅色比基尼若隱若現，傲人曲線與精緻鎖骨線條全被捕捉，短時間內就吸引破萬人按讚。

畫面中，艾融戴著毛茸茸耳罩，一頭長髮側放，整體造型甜中帶辣，讓不少粉絲直呼「太犯規」。她也在貼文中幽默寫下：「0度的撒嬌，好冷。」不過網友顯然完全被畫面吸走注意力，留言區瞬間炸鍋，「畫面太熱」、「這誰受得了」、「好想設成桌布」。

事實上，林艾融過去在球場應援時，也曾遇過服裝小插曲。去年以台啤電豹女身分登台表演時，因舞蹈動作幅度大、節奏快速，內搭服裝一度下滑，她在演出中兩度拉整衣物，險些發生走光意外。事後她也坦言，當下確實有些分心，只能苦笑形容是「美中不足」。

林艾融（@irenelin0413）分享的貼文

