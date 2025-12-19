自由電子報
娛樂 最新消息

貶低Pingu慘遭炎上！網紅Meg聯名竟嘲諷「最討厭的禽類」網友全氣炸

網紅Meg因形容Pingu「好噁」、「最討厭的禽類」慘遭網友們砲轟。（組合照，翻攝自IG）網紅Meg因形容Pingu「好噁」、「最討厭的禽類」慘遭網友們砲轟。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕網紅、YouTuber Meg近日因與經典角色Pingu推出聯名合作意外翻車，她因在影片中形容Pingu「好噁」、「最討厭的禽類」，此說法引爆Pingu粉絲們及大批網友強烈不滿，砲轟她一邊想吃市場，一邊卻對角色表現出嫌棄態度，相關爭議迅速延燒。對此，Meg也發出聲明表態。

有網友發文表示，自己在觀看影片時原以為僅是一般開箱內容，沒想到Meg開頭就以「好噁」形容Pingu，還直言是自己「最討厭的禽類」，質疑她「拿免費公關品還這樣介紹是？」該網友事後才發現，Meg其實是聯名品牌創辦者，因此進一步怒批「想吃Pingu粉絲市場這碗飯，這樣介紹不太好吧！」許多粉絲及網友也表示相當錯愕。

不僅如此，讓該名網友更加氣憤的是，Meg在事後卻僅以「黑色幽默」解釋帶過，避重就輕忽略了粉絲們的情感，「希望你用Pingu賺到的錢，也可以嫌棄的直接丟旁邊。」相關貼文曝光後引發大量共鳴，許多喜愛Pingu的粉絲也留言表示無法接受，紛紛認為Pingu承載的是童年回憶，而非可以被嘲諷、貶低的對象。

面對爭議持續延燒，Meg昨（18日）發出聲明回應，表示理解Pingu對許多粉絲而言不只是角色，而是陪伴成長的重要記憶，強調自己過往創作風格偏向直觀、玩笑與自嘲，原本是想用帶有love-hate（又愛又恨）、冤家式幽默分享參與合作的心情，並非否定角色本身。

不過Meg也坦言，這樣的表達方式確實可能讓部分粉絲感到不舒服，基於對角色與粉絲情感的尊重，目前已將該影片下架，並感謝外界的提醒與回饋，表示會重新檢視未來的表達方式。

點圖放大body

