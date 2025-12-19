自由電子報
娛樂 最新消息

度假天堂變人間煉獄！《死亡假期》揭夢幻旅程竟是致命陷阱

《死亡假期》墨西哥迷人的海岸線背後，隱藏著令人不安的治安陰影。（TLC提供）《死亡假期》墨西哥迷人的海岸線背後，隱藏著令人不安的治安陰影。（TLC提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕全新真實犯罪紀錄節目《死亡假期》，由好萊塢女星、賈斯汀太太潔西卡貝爾擔任執行製作與旁白敘述，鏡頭直擊在陽光海岸、山林秘境背後最駭人的真實命案。節目結合警方調查、媒體追蹤報導與親友現身說法，層層剝開隱藏在犯罪背後的殘酷真相與人性。

該節目全六集，每一集節目都將聚焦一宗真實案件，情侶踏上浪漫的佛蒙特之旅，卻命喪露營車；春假旅行失蹤的學生，引發長達十年的追查；豪華遊艇在海上神祕漂流，船上空無一人，船員去了哪裡？從滿心期待的旅程到血腥結局，每一段故事都令人不寒而慄。

《死亡假期》中的命案現場有大量血跡，且屍體嚴重殘缺，警方研判兇手犯案時情緒極度失控。（TLC提供）《死亡假期》中的命案現場有大量血跡，且屍體嚴重殘缺，警方研判兇手犯案時情緒極度失控。（TLC提供）

其中一集節目，一場墨西哥奢華的海濱度假之旅，竟成了駭人聽聞的犯罪舞台，命案背後隱藏著操控、欺瞞與危險的多重算計。一封突如其來的手寫紙條，加上一連串指向不尋常關係的證據，執法單位循著蛛絲馬跡最終拚湊出震撼真相。

《死亡假期》中的兇手偽造自書遺囑，騙取死者的財產。（TLC提供）《死亡假期》中的兇手偽造自書遺囑，騙取死者的財產。（TLC提供）

《死亡假期》不只揭露犯罪真相，也探究這些恐怖命案背後令人不安的因素，究竟死者是無意義暴力事件下的受害者？缺少危機意識誤入險境？抑或錯信他人，最終真心換絕情？節目層層抽絲剝繭，揭開人性的脆弱與黑暗。該節目每星期五晚間 11點於 TLC旅遊生活頻道首播。

