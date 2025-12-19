自由電子報
娛樂 最新消息

又是他！動物方城市局長《劫持驚魂錄》陷狹持危機 遭質疑牽扯恐怖行動

伊卓瑞斯艾巴（右）在《劫機七小時》續作《劫持驚魂錄》再度化身談判專家，迎來全新劫持危機。（Apple TV 提供）伊卓瑞斯艾巴（右）在《劫機七小時》續作《劫持驚魂錄》再度化身談判專家，迎來全新劫持危機。（Apple TV 提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕最近再度為《動物方城市2》中「蠻牛局長」獻聲的金球戲王伊卓瑞斯艾巴，在Apple TV 全球熱門驚悚影集《劫機七小時》續作《劫持驚魂錄》再度化身首季中的談判專家，迎來一場更危險、更難預測的全新劫持危機。

《劫持驚魂錄》日前釋出全新預告，場景從萬呎高空轉移至德國柏林，一列行駛中的火車遭到挾持，數百名乘客命懸一線，列車上，每個人都是嫌疑犯。預告以高強度動作場面和實時推進的懸疑節奏展開，緊張氛圍全面升級。

伊卓瑞斯艾巴在《劫持驚魂錄》再度迎來更加棘手的事件。（Apple TV 提供）伊卓瑞斯艾巴在《劫持驚魂錄》再度迎來更加棘手的事件。（Apple TV 提供）

伊卓瑞斯再度主演並擔任監製，上一回他飾演的山姆這個「不尋常英雄」成為阻止空中劫機事件的關鍵人物，《劫持驚魂錄》將延續第一季令人屏息以待、分秒必爭的高壓張力，帶來更高張力、更震撼的危機篇章。山姆將再度迎來更加棘手的事件，面對炸彈威脅與連環危機，每一個決策都可能引發致命後果。

《劫持驚魂錄》將於Apple TV全球上線，2026年1月14日首播前兩集，之後每週三更新一集。

《劫持驚魂錄》預告片：

