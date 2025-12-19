最「殺」新娘回歸！《弒婚遊戲：2度開局》陷更血腥獵殺還要保護妹妹

薩瑪拉威明（右）在《弒婚遊戲2》繼續求生，還要保護凱瑟琳紐頓飾演的妹妹。（探照燈影業提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕2019年好評驚悚片《弒婚遊戲》相隔近7年正式推出續集《弒婚遊戲：2度開局》，中文預告昨（18）日正式上線，薩瑪拉威明飾演的新娘葛蕾絲逃過首集「家族獵殺」，原以為惡夢已結束，沒想到發現自己卻進入了這場噩夢遊戲的下一階段，而且這一回連她妹都被扯進來！

薩瑪拉威明（左）在《弒婚遊戲2》和凱瑟琳紐頓躲避獵殺遊戲。（探照燈影業提供）

首集《弒婚遊戲》以600萬美金的預算，最終在全球獲得5761萬美金的優異成績，導演檔麥特貝提內里奧爾平、泰勒吉列特也在執導完重啟的《驚聲尖叫》、《驚聲尖叫6》以及《噬血芭蕾》等片後回歸執導續作，全新卡司還包括「蟻人女兒」凱瑟琳紐頓飾演葛蕾絲疏遠已久的妹妹費絲，還有莎拉蜜雪兒吉蘭、凱文杜蘭、伊利亞伍德，甚至還有愛客串的恐怖大師大衛柯能堡也在片中參一腳。

這次葛蕾絲只有一次機會能存活、保護她的妹妹，並奪下掌控世界的議會「至高之座」，同時面對四個為了王座而追殺她的敵對家族，而最終勝出者將能掌控一切。《弒婚遊戲：2度開局》將於2026年4月9日在台上映，邀請影迷大銀幕再玩！

《弒婚遊戲：2度開局》中文預告片：

