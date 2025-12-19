天命回歸！電影版《尋秦記》釋出正式預告 古今交錯原汁原味重現

林峯再度於《尋秦記》化身秦王。（華映提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕穿越經典，天命回歸！演續港劇傳奇的電影版《尋秦記》釋出正式預告，熟悉角色全面回歸，瞬間掀起回憶殺。電影集結劇集原班人馬古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮、滕麗名等主演，在影迷與劇迷敲碗多年後，終於迎來最受期待的電影版回歸。

宣萱（左）回歸演出《尋秦記》，新加入的苗僑偉則飾演反派。（華映提供）

古天樂再度化身項少龍，中英夾雜的招牌語調依舊，古今交錯的幽默節奏原汁原味重現。不過電影版並非單純重拍，而是延續原作世界觀，講述一段跨越二十年的全新篇章。

古天樂於《尋秦記》再度化身項少龍，中英夾雜的招牌語調依舊。（華映提供）

身兼監製與主演的古天樂透露，早在十多年前便有人提出拍攝電影版的構想，但他始終思考「究竟該拍什麼，才值得再來一次？」最終，他決定聚焦這群角色多年後的命運走向，「拍他們十多年後的生活與選擇，才會是最好看的《尋秦記》。」

預告以秦滅六國為時代背景揭開序幕，隱居田園的項少龍過著看似平靜的生活，卻與趙盤之間未解的權力糾葛再度浮上檯面。為守護家園與至親，他被迫重出江湖，重新捲入秦王一統天下的動盪風暴。面對宿命般的對決，他能否終結與趙盤的恩怨，又是否能成功透過時光機回到現代，成為電影最大的懸念。

預告中，多句經典對白再度響起，「Really？」「你有沒有車牌（駕照）？」「你個廢柴休息一下吧！」熟悉的中英混搭語言瞬間喚醒觀眾記憶。此外，港劇版中與項少龍鬧出無數古今笑料的騰冀（黃文標 飾）與陶總管（歐瑞偉 飾）驚喜現身，也讓鐵粉激動直呼，期待再次聽到那句經典的「項大哥」。

電影《尋秦記》圍繞一樁多年前的冤獄展開。現代人Ken（苗僑偉 飾）為了彌補被奪走的人生，決心穿越回秦代改寫命運；而身處秦朝的項少龍一家即使歸隱，仍被徒弟秦王（林峯 飾）暗中關注。

當秦王自信即將一統六國之際，Ken的突襲打亂一切，迫使他再次尋找那位既敬且畏的師父。師徒分別二十年後重逢，三人命運再度交織，秦朝風雲驟起，多年恩怨也將迎來最終清算。《尋秦記》將於2026年1月9日在台上映。

《尋秦記》正式預告：

