《捍衛任務》團隊又出手！《邦尼殺死他》史匹柏一看就愛上

由《捍衛任務》製作團隊打造的年度奇幻動作鉅片《邦尼殺死他》，融合暗黑童話、殺手電影與超現實奇幻元素，更是人氣影集《雙面人魔》主創布萊恩富勒首度自編自導的長片作品，將「小女孩對抗床下嗜人怪物」的奇幻故事搬上大銀幕，構築出既殘酷又充滿希望的獨特世界觀。

《邦尼殺死他》最初構想源自富勒參與奇幻影集《幻海奇談》製作期間，原本是為該劇發想的單元劇本，卻因審核卡關而未能成案。然而在開發過程中，他從擔任執行製作人的史蒂芬史匹柏那裡獲得關鍵建議，意外為故事開啟全新方向。

蘇菲斯隆（左）與邁茲米克森合作《邦尼殺死他》。（采昌提供）

編導富勒回憶：「這個故事是和史蒂芬一起來回討論完成的，他給了非常具體的筆記，告訴我該如何講一個既能嚇到孩子、又能帶來啟發，並且讓不同年齡層觀眾都能投入的故事。」史匹柏更直言「非常喜歡這個故事」，也促使富勒決定將原本的概念深化，延伸為完整電影。

富勒從小深受《E.T.外星人》、《七寶奇謀》、《小精靈》等作品影響，始終著迷於「孩子陷入危機」的冒險敘事。他形容：「那些作品像是入門級的恐怖片，有一點暴力、有點可怕，但同時又非常有趣，是我成長過程的重要養分。」因此，《邦尼殺死他》也刻意向這些童年經典致敬，在奇幻、驚悚與童趣之間取得獨特平衡。

《邦尼殺死他》將小女孩與床下嗜人怪物的奇幻故事搬上大銀幕。（采昌提供）

談及創作源頭，富勒更首度坦承自身的悲傷童年經歷，直言本片其實是寫給「受傷的孩子」。他透露，童年最恐懼的並非怪物，而是與自己一同生活的人，「我在一個有虐待傾向的父親身邊長大，如果真有怪物能把他吃掉，我會感到安心。」

他也指出，創傷往往伴隨著自我懷疑與混亂，卻不一定有出口可以面對。因此，他希望透過《邦尼殺死他》，傳遞「即使世界充滿可怕事物，也能用奇趣的方式學習面對與消化」的核心精神，鼓勵孩子，也撫慰那些心中仍住著受傷孩子的大人。《邦尼殺死他》集合童星蘇菲斯隆、「最帥人魔」邁茲米克森、「異形女王」雪歌妮薇佛一同演出，將於2026年1月16日在台上映。

