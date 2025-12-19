自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

（影）史上最令人發「毛」謀殺！金鋼狼被殺靠《綿羊偵探團》解懸疑謎案

〔記者許世穎／綜合報導〕由「金鋼狼」休傑克曼主演新片《綿羊偵探團》曝光首支預告，這次他將身陷史上最令人發「毛」的西方牧場懸疑謎案，除了堅強的重量級明星陣容，還有一群一群能力未知，但是絕對是最可愛又毛絨絨的偵探團要出任務了，峰迴路轉又人人有嫌疑的牧場謀殺案，即將揭開驚人的秘密。

休傑克曼在《綿羊偵探團》飾演牧羊人。（索尼影業提供）休傑克曼在《綿羊偵探團》飾演牧羊人。（索尼影業提供）

電影改編自德國知名作家萊奧妮史汪的暢銷懸疑小說，敘述牧羊人喬治因不明原因死去，他的綿羊們決定為牠們的主人伸張正義，在撲朔迷離的疑團下找出下手的兇手。才華洋溢的作者萊奧妮史汪，透過綿羊的視角，巧妙的編織出一樁高潮迭起謀殺案，觀眾將跟隨著獨特的羊式邏輯與思考方式，從羊毛般糾結不清的線索中不斷挖「嚼」下去。

《綿羊偵探團》超萌海報。（索尼影業提供）《綿羊偵探團》超萌海報。（索尼影業提供）

既幽默又刺激的故事，讓原著小說打敗《哈利波特》與《達文西密碼》，高踞德國暢銷排行榜100週以上，狂銷突破150萬本。如今綿羊偵探即將登上大銀幕，帶來最騷又歡樂滿點的尋凶大冒險。

電影還集結金獎影后艾瑪湯普遜、《絕命毒師》布萊恩克萊斯頓、與「X教授」派屈克史都華等人一同演出，一起「毛」起來解謎尋找真正的凶手，最萌的懸疑案件即將在明年母親節週末展開，《綿羊偵探團》將於2026年5月8日在台上映。

《綿羊偵探團》首支預告：

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中