（影）史上最令人發「毛」謀殺！金鋼狼被殺靠《綿羊偵探團》解懸疑謎案

〔記者許世穎／綜合報導〕由「金鋼狼」休傑克曼主演新片《綿羊偵探團》曝光首支預告，這次他將身陷史上最令人發「毛」的西方牧場懸疑謎案，除了堅強的重量級明星陣容，還有一群一群能力未知，但是絕對是最可愛又毛絨絨的偵探團要出任務了，峰迴路轉又人人有嫌疑的牧場謀殺案，即將揭開驚人的秘密。

休傑克曼在《綿羊偵探團》飾演牧羊人。（索尼影業提供）

電影改編自德國知名作家萊奧妮史汪的暢銷懸疑小說，敘述牧羊人喬治因不明原因死去，他的綿羊們決定為牠們的主人伸張正義，在撲朔迷離的疑團下找出下手的兇手。才華洋溢的作者萊奧妮史汪，透過綿羊的視角，巧妙的編織出一樁高潮迭起謀殺案，觀眾將跟隨著獨特的羊式邏輯與思考方式，從羊毛般糾結不清的線索中不斷挖「嚼」下去。

請繼續往下閱讀...

《綿羊偵探團》超萌海報。（索尼影業提供）

既幽默又刺激的故事，讓原著小說打敗《哈利波特》與《達文西密碼》，高踞德國暢銷排行榜100週以上，狂銷突破150萬本。如今綿羊偵探即將登上大銀幕，帶來最騷又歡樂滿點的尋凶大冒險。

電影還集結金獎影后艾瑪湯普遜、《絕命毒師》布萊恩克萊斯頓、與「X教授」派屈克史都華等人一同演出，一起「毛」起來解謎尋找真正的凶手，最萌的懸疑案件即將在明年母親節週末展開，《綿羊偵探團》將於2026年5月8日在台上映。

《綿羊偵探團》首支預告：

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法