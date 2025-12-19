自由電子報
娛樂 電視

蔡詩芸甩「靠背景」展廚功！點名和這主廚最合

〔記者傅茗渝／台北報導〕全台首創料理組隊競賽實境節目《星廚之戰》以高規格選材，結合台灣在地風土與國際精緻料理，打造兼具娛樂性與競爭張力的全新美食實境秀，節目播出後話題持續延燒，不論主廚或廚助各自擁有擁護者，掀起熱烈討論，也成功帶動美食綜藝的新關注。

蔡詩芸參與《星廚之戰》，從一開始被質疑背景，到進廚房後以穩定表現逐步翻轉觀眾評價。（三立提供）蔡詩芸參與《星廚之戰》，從一開始被質疑背景，到進廚房後以穩定表現逐步翻轉觀眾評價。（三立提供）

其中，蔡詩芸的表現成為節目一大亮點。過去以「名媛貴婦」形象深植人心的她，宣布參賽時便引發觀眾好奇，甚至有網友直言：「蔡詩芸的背景到底多硬啊？真的是誠心想知道。」話題聲量不斷。不過隨著節目播出，她逐步以實力翻轉外界既定印象，在節目介紹廚助特色時，更被註解為「節奏、刀工、火候精準到位」，穩定表現不僅讓主廚安心，也成功獲得評審肯定。

蔡詩芸分享，這次合作最有感的主廚是陳勇孝，「我們一開始就覺得VIBE很合，他的節奏與教學方式跟我的個性很對，合作起來特別順。」兩人在比賽過程中培養出高度默契，也留下難忘回憶。

蔡詩芸在《星廚之戰》中展現耐心與高配合度，進廚房後的實際表現讓外界印象逐漸改觀。（三立提供）蔡詩芸在《星廚之戰》中展現耐心與高配合度，進廚房後的實際表現讓外界印象逐漸改觀。（三立提供）

陳勇孝主廚的實力與親和力同樣深受觀眾喜愛，不少網友表示特地開車到高雄甲仙，只為品嘗他的料理，也有人分享：「早上起床帶老婆來追星，她一直想來的星廚之戰裡面最欣賞的勇孝主廚！」陳勇孝的小店內掛滿各式獎牌，並連續多年獲得必比登推薦，實力備受肯定。

身為美食愛好者的蔡詩芸，最難忘的瞬間莫過於與陳勇孝主廚一同奪下第一名，她興奮回憶：「那一刻真的太開心了，我直接跳超高，完全控制不了情緒。」喜悅之情溢於言表。

談到參加《星廚之戰》的最大收穫，蔡詩芸表示，最享受的是能結識許多實力堅強的主廚，「因為節目，多了很多主廚朋友，現在只要對料理有問題，他們都很願意分享。」她也提到，自己學到不少只有在廚房現場才能體會的細節與技巧，讓整段旅程相當充實，也重新認識了自己在料理上的可能性。

蔡詩芸笑稱自己是「聽指令派」，在《星廚之戰》中展現親和力與團隊精神。（三立提供）蔡詩芸笑稱自己是「聽指令派」，在《星廚之戰》中展現親和力與團隊精神。（三立提供）

回顧整體表現，蔡詩芸認為自己的優點在於耐心與高度配合度，「我很聽指令，該幫忙的時候一定能派上用場。」不過她也坦言略有遺憾，沒有完全發揮自己最擅長的一面，「這點對我來說是比較遺憾的地方。」

至於能一路走到現在，她表示始終保持平常心，「沒有想太多，就是希望把每天該做的事做好，當然也希望主廚能帶著我一起晉級。」穩定心態也成為她持續留在賽場的重要關鍵。

被問到是否有展現自認的「BITCH表情」，蔡詩芸笑說：「完全沒有，節目裡的我幾乎都是笑嘻嘻的，那個表情其實還沒拿出來。」而這趟料理旅程，也讓她對進廚房產生更多期待。她透露，自己原本就享受下廚，參加節目後，更想挑戰烘焙領域，「像餅乾、甜點這些都需要技術，我很想看看自己可以做到什麼程度。」

《星廚之戰》每週持續熱播，敬請鎖定華視主頻每週日晚間 8 點、三立都會台每週六晚間 8 點、緯來綜合台晚間 10 點，同日晚間 11 點於 LINE TV 與 Hami 影劇館+ 上架更新。

