畢書盡校園獻唱甩雨神封號 艾薇攜手男友校唱迎生日

〔記者陳慧玲／台北報導〕迎接耶誕節，多所學校近日紛紛舉辦歡樂耶誕活動，「Bii」畢書盡昨（18日）到校園獻唱，有學生興奮說，握到他的手都還留有香水味，笑說不想洗手了。另外艾薇今天過28歲生日，昨天先在校園演出中和男友吳霏一起合唱新歌，帶來驚喜。

畢書盡和艾薇同樣受邀到啟英高中參加耶誕嘉年華活動獻唱，該校過去曾是《我的老師叫小賀》、《機智校園生活》等多部青春校園劇和偶像劇取景場地，畢書盡帶來《Love More》時，台下學生也跟著高聲合唱，演出中他還走下台和師生握手，近距離互動，氣氛超嗨。

請繼續往下閱讀...

畢書盡到校園參加耶誕活動獻唱，受到熱情歡迎。（翻攝自IG）

事後畢書盡也在社群發文，笑稱：「跟啟英高中的學生們一起渡過開心的下午，天氣跟同學們一樣熱情，不算是雨神了吧，哈哈。」主要是過去畢書盡多次演出都遇上下雨，前陣子他到北流參加「唱 我們的歌 金曲再現演唱會」時，翻唱張震嶽《愛我別走》等歌曲，場外也下起雨，粉絲開玩笑說他真的是雨神。

艾薇（右）和男友吳霏一起到校園合唱。（翻攝自IG）

艾薇今天生日，男友吳霏則是12月11日生日，兩人已一起吃蛋糕慶祝過，昨天在校園耶誕活動中，一起合唱他們及艾薇老闆邱鋒澤聯手創作的新歌《我受夠了》，由於當初演出名單中僅有艾薇，沒想到男友也到場合唱，學生開心說沒料到有「隱藏嘉賓」。今天艾薇將繼續受邀到另一所治平高中參加耶誕嘉年華獻唱，生日還是要開心工作。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法