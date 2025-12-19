自由電子報
娛樂 電影

（影）阿湯哥變身最有權勢的人！合作金獎大導新片《挖掘者》曝光首支預告

〔記者許世穎／綜合報導〕由「阿湯哥」湯姆克魯斯與《神鬼獵人》、《鳥人》奧斯卡名導阿利安卓崗札雷伊納利圖合作新片曝光首支前導片段，同時正式公開片名為《挖掘者》（Digger）。片段中可見阿湯哥穿著牛仔靴、手拿鏟子起舞，場景似乎是在一間洛杉磯風格、租金低廉的公寓內，另有在碼頭上的畫面，他看起來略顯凌亂、頹廢，造型是否再度突破，相當令人期待。

湯姆克魯斯在新片《挖掘者》又有突破扮相。（翻攝自YouTube）湯姆克魯斯在新片《挖掘者》又有突破扮相。（翻攝自YouTube）

該片同時曝光海報，標語寫著：「一場災難等級的黑色喜劇」，片段中也提及該片為「年度最狂災難喜劇」。電影的故事圍繞著一位世上最有權勢的人物，在自己引發的災難即將摧毀一切之前，展開一場瘋狂行動，試圖證明自己是人類的救世主。

湯姆克魯斯新片《挖掘者》正式曝光海報及預告。（翻攝自X）湯姆克魯斯新片《挖掘者》正式曝光海報及預告。（翻攝自X）

導演阿利安卓崗札雷伊納利圖曾於坎城影展受訪時回應：「我能告訴你的只有一件事，這是一部瘋狂的、災難等級的喜劇，真的太瘋了。」他形容，阿湯哥每天都能把他逗笑，「和湯姆合作時，我發現了他前所未見的表演幅度，這對我來說是導演生涯中從未有過的經驗。我真的他X的佩服，也非常開心！」

湯姆克魯斯（左）先前曝光和阿利安卓崗札雷伊納利圖合作的首張照片。（翻攝自IG）湯姆克魯斯（左）先前曝光和阿利安卓崗札雷伊納利圖合作的首張照片。（翻攝自IG）

阿利安卓崗札雷伊納利圖接受《好萊塢報導者》訪問時則補充，新片既可怕、又好笑，也很美，「我知道喜劇並不是大家對我或湯姆的既定期待，拍這部電影對我來說其實相當恐怖，但我不喜歡重複自己，每一部電影都應該讓你感到一點害怕。」《挖掘者》預計2026年9月30日在台上映。

《挖掘者》片名公開預告：

