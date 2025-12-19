45歲麻衣復出爆身家！擁「7位數錶界天花板」鑑價再翻倍

〔記者傅茗渝／台北報導〕45歲日籍女星麻衣（佐藤麻衣）恢復單身後重返演藝圈，近來工作邀約不斷，日前登上節目更意外曝光私下其實是「高級隱藏收藏家」。她擁有一只被譽為「錶界天花板」、全球限量20支、台灣僅配一支的百萬名錶，鑑價後身價翻倍，消息一出也讓收藏圈為之側目。

麻衣表示「招財飛天貔貅琉璃琥珀擺件」是一款非常具有收藏價值的貔貅。

外表總給人天真爛漫印象的麻衣，私下卻對投資與收藏相當有一套。談到自己的理財運，她笑說並非靠運氣，而是長期觀察與選擇的累積，「到現在為止，我投資的每一樣都是正的、都有賺錢。」也因此讓不少人好奇，她究竟如何替自己守財、聚財。

麻衣坦言，過去在台灣演藝圈發展時，耳聞不少藝人與企業人士對「開財運」相當講究，其中「貔貅」更是常被提及的象徵之一。她分享，自己也曾因好奇而研究相關文化背景，認為這類招財瑞獸對她而言，更像是一種提醒，「不是迷信，而是提醒自己對金錢保持敬畏與謹慎，不衝動、不貪快。」

麻衣開運神器與許多亞洲富豪一樣，是豼貅。

她也提到，貔貅在傳統文化中被視為能招財、守財的象徵，許多成功人士都會收藏或擺放，對她來說，這類物件更多是一種心理安定與自我約束，「看到它，就會提醒自己每一筆投資都要想清楚。」

談到實際的投資配置，麻衣罕見透露內容相當多元，從黃金、白金等貴金屬，到半導體、防衛產業、建設、金融及礦產相關領域皆有涉獵。她也直言，近年日本黃金價格屢創新高，黃金早已成為她長期關注的重要標配。

麻衣已經開始教10歲的兒子投資，她認為要投資分散。

身為母親，麻衣也將理財觀念融入生活教育。她透露，平時會用孩子聽得懂的方式，和 10 歲的兒子一起關心新聞與市場變化，讓孩子了解風險與選擇的重要性，「不是要他現在就會投資，而是學會思考。」

麻衣笑說自己並非投資專家，只是習慣多看、多聽、多蒐集資訊，「最重要的是不要急，觀望一段時間再下手，也不要把雞蛋放在同一個籃子裡，這樣比較安心。」

近來積極復出演藝圈的她，除了節目通告，也投入公益與各類活動，看似「傻白甜」的外表下，其實對人生與金錢都有自己的一套節奏。她也坦言，現階段比起追求快速成果，更希望每一步都走得穩健，對未來保持彈性與期待。

