娛樂 電影

諾蘭新片再出手！《奧德賽》曝新海報 史詩旅程明年見

〔記者許世穎／綜合報導〕由金獎導演克里斯多夫諾蘭執導史詩新片《奧德賽》，今（19）日曝光全新海報，以一名士兵的上半身為主體，推測正是由麥特戴蒙飾演的主角奧德修斯。畫面中角色背對鏡頭，厚實的頭盔格外醒目，頸部位置的金色裝飾宛如骨骼般的脊椎結構，細節充滿力量感，可以預見將帶來一段氣勢磅礴的史詩旅程。

《奧德賽》曝光全新海報。（UIP提供）《奧德賽》曝光全新海報。（UIP提供）

《奧德賽》由導演諾蘭繼叫好叫座、獲獎無數的《奧本海默》後再度與環球影業攜手，跨越全球拍攝，更革命性的全片採用全新IMAX膠卷技術拍攝，首度將荷馬的經典史詩搬上IMAX銀幕，講述奧德修斯在特洛伊戰爭後歷經艱險返鄉，途中遭遇獨眼巨人、女妖與女巫，最終與妻子重逢的傳奇旅程。

雖然距離電影正式上映仍有超過半年時間，但影迷早已迫不及待，事實上，《奧德賽》長達6分鐘的序章，將在全美部分IMAX影廳搶先放映。此前，這段序章已於上週末，在部分IMAX影城隨著保羅湯瑪斯安德森的《一戰再戰》以及萊恩庫格勒的《罪人》70mm重映前亮相。

影迷今年2月首度一窺《奧德賽》真面目，當時曝光了麥特戴蒙身穿鎧甲、飾演奧德修斯的劇照；到了7月，電影的前導預告也在戲院登場，同時正式提前整整一年的預售場次（北美方面），依舊銷售一空，足見影迷對該片之期待。

《奧德賽》先前曝光的首張劇照。（翻攝自X）《奧德賽》先前曝光的首張劇照。（翻攝自X）

片中由麥特戴蒙飾演奧德修斯，諾蘭形容這個角色是「極其出色的戰略家，也是一個非常狡黠的人」，並表示自己被奧德修斯的機智與應變能力所吸引。安海瑟薇則飾演他的妻子潘妮洛普，「蜘蛛人」湯姆霍蘭德則演出奧德修斯之子特勒馬科斯，一心想要尋找失蹤的父親。

辛蒂亞在片中飾演守護奧德修斯的女神雅典娜；羅勃派汀森則詮釋潘妮洛普的追求者之一安提諾俄斯，影后莎莉賽隆飾演兼具女神與女巫身分的喀耳刻。其他堅強陣容還包括奧斯卡得主露琵塔尼詠歐、「制裁者」強柏恩瑟、《捍衛任務》系列約翰李古查摩、蜜雅高絲、艾略特佩吉，以及曾和諾蘭合作《奧本海默》的班尼沙夫迪等人。

《奧德賽》預計2026年7月17日在台上映。

