（影）惡搞阿凡達、結尾爆大咖「演自己」 《大蟒蛇》終極預告爆笑連發

〔記者許世穎／綜合報導〕由兩大喜劇天王傑克布萊克和「蟻人」保羅路德主演的2025重啟版《大蟒蛇》，重新「搞笑」詮釋1997年經典巨蛇災難片。電影昨（18日）晚間曝光終極預告，一開場就先惡搞賣座的《阿凡達》系列，預告最後還曝光經典大咖登場，相當驚喜。

傑克布萊克在《大蟒蛇》再展搞笑功力。（索尼影業提供）

全新《大蟒蛇》是一部後設之作，充滿各種直接對1997年《大蟒蛇：神出鬼沒》的致敬，甚至提及該片。電影描述傑克飾演的道格和保羅飾演的葛里夫從小就是摯友，長年夢想能重拍他們最喜愛的經典《大蟒蛇：神出鬼沒》。當中年危機推動他們放手一搏時，兩人毅然深入亞馬遜叢林展開拍攝。然而，當真正的巨蟒現身，原本荒唐滑稽的片場瞬間變成致命戰場，一行人也從拍片變成大戰驚世大蟒蛇。

保羅路德（右）在《大蟒蛇》惡搞、致敬經典。（索尼影業提供）

冰塊酷八在《大蟒蛇》預告現身，飾演他自己。（翻攝自YouTube）

終極預告開頭先用了類似《阿凡達》的字體寫道「這個假期，只有一個戲院盛事，大到，讓你無法喘息」。正當預告試圖誤導是在說《阿凡達》新片，沒想到傑克在下一幕現身，原來是《大蟒蛇》又在惡搞；而越後面竟然越驚喜，曾演出《大蟒蛇：神出鬼沒》的冰塊酷八竟然直接現身演他本人，劇情會如何發展，讓影迷相當期待。《大蟒蛇》將於12月24日在台上映。

《大蟒蛇》終極預告：

《大蟒蛇》幕後花絮：

