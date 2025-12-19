自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（影）惡搞阿凡達、結尾爆大咖「演自己」 《大蟒蛇》終極預告爆笑連發

〔記者許世穎／綜合報導〕由兩大喜劇天王傑克布萊克和「蟻人」保羅路德主演的2025重啟版《大蟒蛇》，重新「搞笑」詮釋1997年經典巨蛇災難片。電影昨（18日）晚間曝光終極預告，一開場就先惡搞賣座的《阿凡達》系列，預告最後還曝光經典大咖登場，相當驚喜。

傑克布萊克在《大蟒蛇》再展搞笑功力。（索尼影業提供）傑克布萊克在《大蟒蛇》再展搞笑功力。（索尼影業提供）

全新《大蟒蛇》是一部後設之作，充滿各種直接對1997年《大蟒蛇：神出鬼沒》的致敬，甚至提及該片。電影描述傑克飾演的道格和保羅飾演的葛里夫從小就是摯友，長年夢想能重拍他們最喜愛的經典《大蟒蛇：神出鬼沒》。當中年危機推動他們放手一搏時，兩人毅然深入亞馬遜叢林展開拍攝。然而，當真正的巨蟒現身，原本荒唐滑稽的片場瞬間變成致命戰場，一行人也從拍片變成大戰驚世大蟒蛇。

保羅路德（右）在《大蟒蛇》惡搞、致敬經典。（索尼影業提供）保羅路德（右）在《大蟒蛇》惡搞、致敬經典。（索尼影業提供）

冰塊酷八在《大蟒蛇》預告現身，飾演他自己。（翻攝自YouTube）冰塊酷八在《大蟒蛇》預告現身，飾演他自己。（翻攝自YouTube）

終極預告開頭先用了類似《阿凡達》的字體寫道「這個假期，只有一個戲院盛事，大到，讓你無法喘息」。正當預告試圖誤導是在說《阿凡達》新片，沒想到傑克在下一幕現身，原來是《大蟒蛇》又在惡搞；而越後面竟然越驚喜，曾演出《大蟒蛇：神出鬼沒》的冰塊酷八竟然直接現身演他本人，劇情會如何發展，讓影迷相當期待。《大蟒蛇》將於12月24日在台上映。

《大蟒蛇》終極預告：

《大蟒蛇》幕後花絮：

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中