2026職場開運片單！4張卡牌選一選 玩法超展開

〔記者鍾志均／綜合報導〕Disney+最近玩很大，攜手超有人氣的通靈系頻道《仙姑行不行》，把「神佛卡牌＋追劇片單」直接合體，替上班族量身打造一套「2026 職場開運指南」。

玩法超簡單—

在心裡默念一個你 2026 年最想突破的職場關卡，從 A～D 四張卡牌選一張「最有感覺的」，Disney+就會送上對應的開運片單，網友看完直呼：「這根本比年度占卜還準」、「怎麼每一部都在說我？」

請繼續往下閱讀...

請於心中默想2026年想解惑的職場問題，並依直覺選擇卡牌。（Disney+提供）

卡牌A—月老星君

關鍵字：別急，你是養成系主角

如果你選了這張，代表2026不是爆紅年，但會是累積實力的關鍵期。現在的卡關、人際不順，其實都是在幫你鋪後面五年的路。

開運片單推薦：

《韓國製造》

玄彬飾演被上司打壓的情報部課長，表面隱忍、私下布局，完美示範什麼叫「放長線釣大魚」。這部根本是職場厚黑學教科書，看完會懂：先活下來，才有翻身的一天。

《灌籃高手 THE FIRST SLAM DUNK》

沒有主角光環、身高不佔優勢的宮城良田，靠努力站上關鍵舞台。獻給所有默默努力、卻還沒被看見的人。

卡牌B—關聖帝君

關鍵字：選擇性耳聾，才活得下去

抽到這張，代表你太容易被流言、酸言酸語影響。關聖帝君給的提醒只有一句：聽忠言，其他當背景音。

開運片單推薦：

《暴風圈》

全智賢身處權力核心，面對質疑從不多解釋，只用行動說話。這部會教你，真正強的人不急著證明自己。

《暴風圈》全智賢。（Disney+提供）

《揭密最前線》

金憓秀、鄭星一深入邪教、硬扛輿論，告訴你一件事——專業，不需要跟雜音報備。

卡牌C—中壇元帥（三太子）

關鍵字：別再內耗，拖延才是最大敵人

2026年最該戒掉的不是壞同事，是你自己的猶豫。選這張的人，往往卡在「想太多、決定太慢」。

開運片單推薦：

《狂醫魔徒》

朴恩斌的瘋批演技直接示範什麼叫「當機立斷」。她不是不怕錯，是更怕錯過。

《宇宙 MARRY ME?》

庭沼珉面對渣男、職場刁難即時止損，網友狂讚：「這才是大人式清醒。」

卡牌D—千手千眼觀世音菩薩

關鍵字：你其實早就知道答案

選到這張的人，往往不是沒能力，而是不夠相信自己。2026 年請記得一句話：直覺不是衝動，是你累積的經驗在說話。

開運片單推薦：

《操控遊戲》

池昌旭被陷害到谷底，卻憑信念一路逆襲。看完只會想問一句：如果連他都撐得住，我為什麼不行？

《操控遊戲》池昌旭。（Disney+提供）

《金牌得主》

11歲才開始追夢的花滑少女，用行動證明「晚一點，也還是可以」。這部被網友封為年度療癒神作。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法