娛樂 音樂

林逸欣婚禮影片飆破千萬！出手感謝醫生老爸 真摯內容又逼哭全網

〔記者陽昕翰／台北報導〕音樂才女林逸欣8月與老公Tony補辦婚禮，她在婚禮播放的成長影片感動無數人，影片在臉書、IG 、YouTube的總點閱數已突破千萬。延續這份深刻情感，林逸欣推出新歌《你是我的天空》獻給父親，MV也重現了成長影片的珍貴片段。

林逸欣分享幸福全家福照片。（翻攝自IG）林逸欣分享幸福全家福照片。（翻攝自IG）

許多網友都很羨慕，林逸欣自小在父母細心呵護與滿滿愛意中長大。昨天林逸欣感性發聲：「看著影片中，那個總是奔向爸爸的小女孩，一天一天長大。她的人生每一個階段、每一次演出、每一個重要時刻，爸爸從不缺席，從幼稚園到大學的畢業典禮，一次都沒有錯過。」

林逸欣的新歌MV結合了成長影片的片段，她透露這首歌早在18年前就寫好，原本是送給爸爸的生日禮物，「今年就當成聖誕節禮物再送一次吧，一首歌當兩次禮物也太划算。」感謝摯愛的醫生父親林春銘。

林逸欣（右）備受父親寵愛。（欣宇宙音樂提供）林逸欣（右）備受父親寵愛。（欣宇宙音樂提供）

至於為何等了這麼多年才完成MV，林逸欣表示，其實是在等待婚禮的側拍畫面，「總覺得把『爸爸牽著女兒走紅毯』這個一生只有一次的畫面放進去之後，這首歌才算真正完整。」

林逸欣也分享女兒最有特權的一件事就是，「從出生那一刻起，就註定有一個會愛妳一輩子的男人。不用爭、不用搶，也不用害怕自己不夠好，因為在他的眼中，妳永遠是他捧在手心、第一名的寶貝。」

林逸欣（前排左）生長在充滿愛的家庭，與哥哥（右）感情特別好。（鑫羽工作室提供）林逸欣（前排左）生長在充滿愛的家庭，與哥哥（右）感情特別好。（鑫羽工作室提供）

最後林逸欣表示：「要好好養大一個女兒，真的好不容易啊，向全天下偉大的爸爸媽媽們，致上最深的敬意。」真摯動人的MV內容再度逼哭大批網友。

