娛樂 音樂

才與民歌教父站上大巨蛋 楊肅浩聞噩耗驚吐心聲

〔記者陽昕翰／台北報導〕楊肅浩前陣子參加「民歌大團圓」演唱會，成就了人生第一次的大巨蛋演出，提到當時才與仙逝的「民歌教父」楊弦老師一起上過唱歌課，讓他感受到前輩的專業及溫暖，「沒想到這場經典的演唱會後幾周，就看到老師過世的消息，讓我覺得人生有什麼想做的是要及時，把握跟身旁的親友相處的時光。」

楊肅浩今年憑藉《像咱這款人》專輯入圍金曲台語歌王、專輯等多項大獎，近期推出專輯中的「童年創傷三部曲」之一《八月初八》，不同於過往歌頌親情的歌曲，他把大家熟悉的「88父親節」當成歌名，娓娓道出自己在成長歷程中的一份缺憾。

楊肅浩推出全新創作。（典選音樂提供）楊肅浩推出全新創作。（典選音樂提供）

楊肅浩表示：「因為而立之年的感觸，才理解父親可能也沒有一個很好的模板，在為人父的年紀，他有著很多對未來或對這個小孩，不確定的茫然。」正因為而立之年的感觸，讓楊肅浩不僅完成了這首歌，更藉由創作過程梳理自己的情緒，進而得到了療癒。

楊肅浩與女友感情穩定，他因為從事教育工作，讓他看到社會上有許多「生而不養，養而不教」的家庭，讓小孩在成長階段無所適從，加上高物價、高房價對現在出社會的年輕人的壓力，坦言對於「結婚生子」仍在準備中。

