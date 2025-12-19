自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

從愛妹到曖昧全在線！《雙軌》熱度衝8地冠軍 虞書欣、何與昏頭吻甜翻

〔記者蕭方綺／台北報導〕虞書欣、何與主演的浪漫愛情劇《雙軌》熱度持續飆升，不僅在加拿大、印尼、菲律賓、澳洲、新加坡、日本、越南等8地登上愛奇藝國際版熱播榜冠軍，話題也一路燒回華語圈。劇情圍繞「偽骨科兄妹」在異國重逢展開，情感在親情與愛意之間不斷失速，昨晚播出的第15集，虞書欣醉後失控主動吻上何與，「昏頭吻」名場面一出，瞬間讓大批觀眾直呼一起暈船。

虞書欣在《雙軌》飾演女主角「姜暮」。（iQIYI提供）虞書欣在《雙軌》飾演女主角「姜暮」。（iQIYI提供）

劇中大量曖昧推拉的橋段成為討論焦點，從共吃蘋果的「間接接吻」、機車上的低聲告白，到一句「因為是你啊」讓靳朝瞬間動搖，每一顆糖都精準命中觀眾。後續壁咚對峙中，靳朝刻意強調兩人「沒有血緣關係」，語氣壓迫又試探，情緒張力直接拉到最高點，當晚姜暮更夢見兩人在頂樓泳池熱吻，讓劇迷心跳失速。

29歲的何與近年戲路明顯轉型，從《我的鄰居長不大》打開知名度，到《與鳳行》「拂容君」成功圈粉，這回在《雙軌》中挑戰修車工兼地下拳手，拍攝前密集進行體能與拳擊訓練，體脂一度降到8%，多場打戲親自上陣，徹底擺脫過往清秀溫柔形象，展現壓抑又危險的氣息。

虞書欣（左）、何與主演的《雙軌》，劇中大量曖昧推拉的橋段，成為討論焦點。（iQIYI提供）虞書欣（左）、何與主演的《雙軌》，劇中大量曖昧推拉的橋段，成為討論焦點。（iQIYI提供）

他在劇中自然流露的強烈性張力，也意外掀起網路討論，「誰來管管何與的性張力」關鍵字在社群瘋傳。無論是修長手指、手臂線條與青筋特寫，或是騎車、握方向盤時的凌厲眼神，荷爾蒙幾乎溢出螢幕。角色設定上，靳朝對外冷靜疏離，唯獨對姜暮毫不掩飾在意與保護，愛妹本能與失控情感同時在線，讓觀眾笑稱「兩條線都走得很穩」。

何與為《雙軌》密集健身體脂降至8。（iQIYI提供）何與為《雙軌》密集健身體脂降至8。（iQIYI提供）

昨晚第15集最受矚目的「昏頭吻」終於登場，姜暮醉後主動親吻靳朝，播出瞬間引爆社群。隨後靳朝坦白心意，直言「我沒對誰認真過，所以一旦認真起來，可能就不會給妳反悔的機會」，正式跨越偽兄妹界線，甚至趁父親不注意時偷親放閃，甜到讓劇迷集體暈船。《雙軌》目前正在愛奇藝國際站熱播中。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中