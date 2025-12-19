從愛妹到曖昧全在線！《雙軌》熱度衝8地冠軍 虞書欣、何與昏頭吻甜翻

〔記者蕭方綺／台北報導〕虞書欣、何與主演的浪漫愛情劇《雙軌》熱度持續飆升，不僅在加拿大、印尼、菲律賓、澳洲、新加坡、日本、越南等8地登上愛奇藝國際版熱播榜冠軍，話題也一路燒回華語圈。劇情圍繞「偽骨科兄妹」在異國重逢展開，情感在親情與愛意之間不斷失速，昨晚播出的第15集，虞書欣醉後失控主動吻上何與，「昏頭吻」名場面一出，瞬間讓大批觀眾直呼一起暈船。

虞書欣在《雙軌》飾演女主角「姜暮」。（iQIYI提供）

劇中大量曖昧推拉的橋段成為討論焦點，從共吃蘋果的「間接接吻」、機車上的低聲告白，到一句「因為是你啊」讓靳朝瞬間動搖，每一顆糖都精準命中觀眾。後續壁咚對峙中，靳朝刻意強調兩人「沒有血緣關係」，語氣壓迫又試探，情緒張力直接拉到最高點，當晚姜暮更夢見兩人在頂樓泳池熱吻，讓劇迷心跳失速。

29歲的何與近年戲路明顯轉型，從《我的鄰居長不大》打開知名度，到《與鳳行》「拂容君」成功圈粉，這回在《雙軌》中挑戰修車工兼地下拳手，拍攝前密集進行體能與拳擊訓練，體脂一度降到8%，多場打戲親自上陣，徹底擺脫過往清秀溫柔形象，展現壓抑又危險的氣息。

虞書欣（左）、何與主演的《雙軌》，劇中大量曖昧推拉的橋段，成為討論焦點。（iQIYI提供）

他在劇中自然流露的強烈性張力，也意外掀起網路討論，「誰來管管何與的性張力」關鍵字在社群瘋傳。無論是修長手指、手臂線條與青筋特寫，或是騎車、握方向盤時的凌厲眼神，荷爾蒙幾乎溢出螢幕。角色設定上，靳朝對外冷靜疏離，唯獨對姜暮毫不掩飾在意與保護，愛妹本能與失控情感同時在線，讓觀眾笑稱「兩條線都走得很穩」。

何與為《雙軌》密集健身體脂降至8。（iQIYI提供）

昨晚第15集最受矚目的「昏頭吻」終於登場，姜暮醉後主動親吻靳朝，播出瞬間引爆社群。隨後靳朝坦白心意，直言「我沒對誰認真過，所以一旦認真起來，可能就不會給妳反悔的機會」，正式跨越偽兄妹界線，甚至趁父親不注意時偷親放閃，甜到讓劇迷集體暈船。《雙軌》目前正在愛奇藝國際站熱播中。

