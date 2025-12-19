自由電子報
娛樂 電視

張書偉陷閃兵爭議喜迎雙胞胎 前女友勇兔10字回應

〔記者蕭方綺／台北報導〕「勇兔」林筳諭前晚出席民視八點檔《好運來》殺青宴，原本謝京穎也在出席名單中，最後卻未露面，昨卻在社群媒體公布懷雙胞胎的好消息，可能是因懷孕避開酒精，才缺席殺青宴，然而謝京穎的老公張書偉也是勇兔前男友，他近日歷經閃兵風波、父親離世等人生低潮，勇兔受訪前經紀人先幽默強調「不回答兵役問題，畢竟勇兔不用當兵」，但換個方式問她「未來挑選對象是否會先關心兵役問題」，勇兔嘟嘴搖頭直說：「該履行的義務履行就好。」談及舊愛態度自然又俏皮。

何蓓蓓（左起）、勇兔、蘇晏霈拍戲拍出好感情。（民視提供）何蓓蓓（左起）、勇兔、蘇晏霈拍戲拍出好感情。（民視提供）

勇兔以一襲黑色禮服盛裝出席殺青宴，在一票休閒穿搭的演員中格外搶眼。原來她事前和同劇演員蘇晏霈討論穿搭時，導演在旁笑說：「你們一定不敢穿禮服來。」沒想到個性禁不起激的勇兔真的全套上陣，結果成功「激」出導演7千元大紅包，她也大方分給出借禮服的蘇晏霈1千元，自嘲笑說：「我出我的肉體，她出她的衣服。」

與張書偉分手後，勇兔目前單身。鄰居「大牙」周宜霈今年也結束與羽球教練廖勛威（阿廖師）5年婚姻，兩人私下常互虧取樂。談到即將到來的跨年夜，勇兔傳訊給大牙笑說：「跨年一個人不叫跨年，叫做晚睡。」她還會天天觀察大牙家裡燈是否亮著、車子有沒有停在停車場，打趣表示：「如果車在人不在家，就代表她偷偷出去約會。」

勇兔的黑色小禮服是蘇晏霈借她的。（民視提供）勇兔的黑色小禮服是蘇晏霈借她的。（民視提供）

難道大牙已有新對象？勇兔趕緊打圓場：「沒跟我說啦，而且我也很少看到她車不在。」她也自嘲個性龜毛，坦言不太容易遇到合適對象。

聊到殺青後的規劃，勇兔坦言先前右手常出現麻木狀況，一直在復健治療，醫師原建議立即動手術，她卻因擔心影響拍攝進度選擇忍耐，從4月一路撐到現在，右手又酸又麻、甚至難以抬起。拍攝告一段落後，她也將儘快接受治療，醫師評估手術後需住院5天、休養至少1個月，她也點頭表示會乖乖停工，好好把身體養回來。

