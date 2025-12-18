史上最忙新郎！劉冠廷《雙囍》逼玩「愛的夾夾樂」崩潰

劉冠廷（右二）在《雙囍》面對新郎闖關突改「夾夾樂」，機智用丟捧花化解逃離。（水花電影提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕明年過年檔電影將再添一顆「核彈級笑彈」！由《孤味》億萬票房導演許承傑編導的賀歲片《雙囍》，確定2026年2月17日大年初一全台上映。今（18）曝光首支幕後花絮，「一樁喜事、兩場婚禮，而且全部擠在同一天」令人頭皮發麻。

《雙囍》集結台港金獎陣容，包括劉冠廷、余香凝、楊貴媚、庹宗華、田啟文、9m88、蔡凡熙等人，演員們一致認證，《雙囍》拍攝最大難度不是演技，而是節奏。因為所有事件都必須在「一天內完成」。

《雙囍》首波前導預告釋出，劉冠廷（右）、余香凝陷「婚禮」危機。（水花電影提供）

劉冠廷在片中堪稱「史上最忙新郎」，除了要在兩組父母之間周旋，還得應付荒謬闖關。他爆料，原本劇本寫的是「幾分鐘內不用手穿內褲」，他甚至在家苦練、研究劈腿瞬間穿好，結果到現場卻被改成「用曬衣夾夾臉的愛的夾夾樂」。

劉冠廷苦笑回憶：「那天看到夾子的時候，腦袋一片空白。」最後靈機一動把捧花往空中一丟，轉移所有人注意力，趁亂逃離現場，「只能在荒謬裡自己找出路。」

飾演「控制慾超強婆婆」的楊貴媚，在花絮中語帶威脅地笑說：「同一時間、同一地點，一天辦兩場婚禮，你覺得會很快樂嗎？歡迎進戲院看看！」一句話點破全片精神。

