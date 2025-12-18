TikTok隱私疑慮再起 遭控跨平台蒐集敏感個資

短影音平台TikTok捲入用戶隱私風暴。（路透）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕短影音平台TikTok捲入用戶隱私風暴，總部位於奧地利維也納的歐洲隱私倡議團體「noyb」指控，TikTok未獲許可便透過第三方數據追蹤商，監控用戶在同志交友軟體Grindr上的活動，恐違反歐盟個資保護法規。

歐洲數位權力中心昨（17）日向奧地利資料保護機關提出申訴，控告TikTok、Grindr與數據分析公司AppsFlyer涉嫌在未取得用戶同意的狀況下，跨App追蹤使用行為，讓高度敏感的個人資料暴露在風險中。noyb更指控「這種跨App的追蹤行為，明顯涉及嚴重的隱私侵害問題」。

歐洲隱私倡議團體「noyb」指控，TikTok未獲許可便透過第三方數據追蹤商，監控用戶在同志交友軟體Grindr上的活動。（法新社）

對此，TikTok、Grindr、AppFlyer皆未做出回應。noyb更進一步指出，TikTok隸屬於中國字節跳動，而Grindr廣受LGBTQ+族群使用，在未獲得用戶同意的狀況下非法共享用戶個資，觸及相當敏感的隱私，而AppsFlyer則成為促成此事的黑手，讓這些未經授權的資料得以轉移。

TikTok侵犯用戶隱私已是慣犯，過去亦曾從其他App取得個人資訊。（路透）

TikTok侵犯用戶隱私已是慣犯，過去亦曾從其他App取得個人資訊，除了Gindr之外還有LinkedIn，甚至是買過的東西的商品資訊，而當用戶發現不對勁後，TikTok還要等到被多次追問，才會解釋「出發點」為何。根據TikTok說法，這些資料被用於個人化廣告、數據分析以及安全用途，然而，通用資料保護規則之所以對性取向等敏感資訊提供特別保護，是因為這類資料一旦外洩，可能引發歧視風險。

