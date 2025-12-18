吳婉君辣翻 泳裝騎馬秀長腿美到自己也喜歡

女星吳婉君近日在社群網站曬出一系列跟「馬」有關的美照。（翻攝自IG／攝影 @will.i.am_cwy）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星吳婉君近日在社群網站曬出一系列跟「馬」有關的美照，她穿著泳裝搭配長版羽絨大衣前往馬場取景，畫面中的她既性感又颯爽，讓人覺得美呆了，除了英挺帥氣之外，也完美展現出窈窕S曲線，照片曝光之後吳婉君自己都說「很美，我很喜歡」。

吳婉君在馬場取景，頗有時尚大片風格。（翻攝自IG／攝影 @will.i.am_cwy）

吳婉君把這系列照片戲稱為「愛馬仕美照」，這組照片拍攝之後，因為吳婉君想不出來要寫些什麼，就一直壓在相簿中，不過吳婉君想想，又覺得這麼美的照片好像什麼都不寫也無所謂吧。「Take a look at me,這樣就夠了吧」短短一句話，展現出吳婉君的自信美，她希望大家看到自己這麼美的模樣。

吳婉君的穿搭充滿反差。（翻攝自IG／攝影 @will.i.am_cwy）

畫面中吳婉君別出心裁的以泳裝搭配羽絨大衣，與馬之間的互動更展現出性感及充滿活力的張力，滿滿的反差感以及美乳、蜂腰，讓人覺得這系列照片氣場滿滿，除了女性的嬌柔之外，還有一種說不出的強大力量。

