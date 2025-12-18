自由電子報
娛樂 最新消息

從蘭嶼到大銀幕 《大海浮夢》夏曼藍波安把一生交給大海

導演蘇達（左起）、鄭有傑、陳潔瑤、出品人童子賢、傳主夏曼・藍波安、導演周文欽、教授孫大川、導演盧盈良、戴立忍出席與站台《大海浮夢》首映會。（目宿媒體提供）導演蘇達（左起）、鄭有傑、陳潔瑤、出品人童子賢、傳主夏曼・藍波安、導演周文欽、教授孫大川、導演盧盈良、戴立忍出席與站台《大海浮夢》首映會。（目宿媒體提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕台灣首部以「海洋文學」作家為核心視角的紀錄片《大海浮夢》今（18）首映會，主角、達悟族作家夏曼藍波安特地自蘭嶼來到台北，與導演周文欽、文化界重量級人士及眾多電影人，一同為這趟歷時四年的「文學航行」揭幕。

站上舞台，夏曼藍波安語氣平靜卻直擊人心：「人生從來沒有預計會發生的那一幕，只有滿滿的感恩。」他幽默提到太太是「一直想跟我離婚的人」，卻始終陪他走過創作與生活的風浪，讓現場笑中帶淚。

談到兒子，他代為轉達心意：「父子之間有說不完的話，其實都寫在身體記憶與生活裡。」電影中，他親手帶著兒子造拼板舟、出海迎浪，這不只是技藝傳承，而是一堂把身體、海洋與父子關係緊緊綁在一起的生命教育。

夏曼回憶，少年時期在蘭嶼求學，孤獨又飢餓，10歲便立志一路念到博士，卻在考上大學時仍徘徊在生存邊緣。他笑說：「吵架的時候就去抓魚，在最貧乏的狀態裡，反而最靠近生命。」

他更分享現實版《大海浮夢》的冒險往事、2005年獨自駕拼板舟航行印尼、紐幾內亞海域一個月，被曬到「像黑人一樣」，回家時連太太和孩子都認不出來。這些經驗，也成了他海洋文學最深層的源頭。

導演周文欽坦言，4年拍攝是一段「重新學習謙卑」的過程。無論飛魚季、造舟、潛水或出海，全都得看天吃飯，「每一次出海，都是把自己交給自然。」

戴立忍驚喜現身《大海浮夢》首映會站台。（目宿媒體提供）戴立忍驚喜現身《大海浮夢》首映會站台。（目宿媒體提供）

今首映現場星光熠熠，戴立忍驚喜現身成為最大亮點。他分享自己曾與夏曼、周文欽在海上結識，是少數能和夏曼一起潛入海中的人，「他在水下的姿態，優雅得像芭蕾舞者，至今難忘。」

金馬導演李道明盛讚電影影像「優美又充滿隱喻」，陳潔瑤則形容夏曼的文字是「沒有加味精的文學」，在大銀幕看到作家親手砍樹、造舟，更感受到文字背後真實的生命力。

鄭有傑直言觀影後「一整個星期都還聽得到海的聲音」，蘇達感性表示：「原住民世界本來沒有『文學』這個名詞，只是好好地生活，而夏曼老師正是那個真正說故事的人。」盧盈良則直呼這是一部「迷人、澎湃又非常特別的作品」。

《大海浮夢》將於2026年1月9日全台上映。

