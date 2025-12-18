73歲李亞萍爆罹失智症！余祥銓愛妻柔柔暖心發聲「婆媳註定成為家人」

李亞萍（左）自曝罹患失智症；柔柔則暖心稱婆媳2人註定成為家人。（鴻凱娛樂提供）

〔記者邱奕欽／台北報導〕73歲資深藝人李亞萍近期罕見露面錄製節目，親口透露出現失智、失憶相關症狀，坦言已影響日常生活，引發外界關注；同時，媳婦柔柔則暖心發聲，分享首次婆媳合體錄影的心情，提到彼此命盤相似、前世就已結緣，「這輩子註定成為家人」。

李亞萍日前與媳婦柔柔一同錄製《命運好好玩》，她透露之所以願意久違上通告，是因為大女兒余筱萍見她將近1年未出門，在勸說下才答應出門與老友見面。不過錄影當天李亞萍身體狀況不佳，出門前一度出現眩暈症狀，抵達攝影棚後仍需旁人攙扶，健康狀況令人憂心。

李亞萍提到自己現在容易失憶，可能上一秒才在跟對方聊天，下一秒就忘記交談的人是誰，也時常會自言自語，還忘記家裡的毛小孩多年前就病逝。對此，醫師則表示會出現失智失憶狀況是因為自閉憂鬱影響，而李亞萍現在會定期看醫生吃藥治療；不過，有關李亞萍自曝是罹失智症，余祥銓則強調是「失智前兆。」

李亞萍自曝失智症狀，柔柔則暖心分享「第一次婆媳合體」的心情，她開心表示與婆婆李亞萍的命盤幾乎一模一樣，笑說難怪老公余祥銓會形容家裡「有2個亞萍」。此外，柔柔也轉述命理老師說法，指出自己與婆婆「上輩子就已結下良緣」，這輩子註定成為家人，字裡行間流露對婆媳關係的珍惜與感謝。

