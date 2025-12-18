自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

73歲李亞萍爆罹失智症！余祥銓愛妻柔柔暖心發聲「婆媳註定成為家人」

李亞萍（左）自曝罹患失智症；柔柔則暖心稱婆媳2人註定成為家人。（鴻凱娛樂提供）李亞萍（左）自曝罹患失智症；柔柔則暖心稱婆媳2人註定成為家人。（鴻凱娛樂提供）

〔記者邱奕欽／台北報導〕73歲資深藝人李亞萍近期罕見露面錄製節目，親口透露出現失智、失憶相關症狀，坦言已影響日常生活，引發外界關注；同時，媳婦柔柔則暖心發聲，分享首次婆媳合體錄影的心情，提到彼此命盤相似、前世就已結緣，「這輩子註定成為家人」。

李亞萍日前與媳婦柔柔一同錄製《命運好好玩》，她透露之所以願意久違上通告，是因為大女兒余筱萍見她將近1年未出門，在勸說下才答應出門與老友見面。不過錄影當天李亞萍身體狀況不佳，出門前一度出現眩暈症狀，抵達攝影棚後仍需旁人攙扶，健康狀況令人憂心。

李亞萍提到自己現在容易失憶，可能上一秒才在跟對方聊天，下一秒就忘記交談的人是誰，也時常會自言自語，還忘記家裡的毛小孩多年前就病逝。對此，醫師則表示會出現失智失憶狀況是因為自閉憂鬱影響，而李亞萍現在會定期看醫生吃藥治療；不過，有關李亞萍自曝是罹失智症，余祥銓則強調是「失智前兆。」

李亞萍自曝失智症狀，柔柔則暖心分享「第一次婆媳合體」的心情，她開心表示與婆婆李亞萍的命盤幾乎一模一樣，笑說難怪老公余祥銓會形容家裡「有2個亞萍」。此外，柔柔也轉述命理老師說法，指出自己與婆婆「上輩子就已結下良緣」，這輩子註定成為家人，字裡行間流露對婆媳關係的珍惜與感謝。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中