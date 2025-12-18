《當哈利碰上莎莉》名導次子疑弒親 首出庭態度冷靜

拍攝《當哈利碰上莎莉》等多部膾炙人口電影的好萊塢名導羅伯雷納（右）與妻子蜜雪兒辛格雷納。（翻攝自TMZ）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕曾拍出《當哈利碰上莎莉》多部膾炙人口電影的78歲好萊塢名導羅伯雷納與妻子蜜雪兒辛格雷納，於美國時間14日下午3點多，被發現陳屍於位於布倫特伍德的住家，消息震撼外界。涉嫌弒親的次子尼克在美國時間17日首度出庭，被控告兩項一級謀殺罪的他在法庭上異常冷靜，並未顯露太多情緒。

警方公布最新監視器畫面，涉嫌殺害雙親的尼克，案發當晚曾現身洛杉磯加油站，不久後就在附近遭逮捕。監視系畫面顯示，一名揹著紅色背包的男子走進洛杉磯一家加油站商店，在貨架間來回走動後，選了幾項商品便結帳離開。隨後男子現身停車場，並遭到警方逮捕。

疑似殺害雙親的尼克雷納。（美聯社）

雷納夫婦最後一次公開露面是在週六晚上參加康納歐布萊恩（Conan O'Brien）的節日派對。據悉，尼克原本不在派對的邀請名單上，羅伯雷納特地詢問主人是否可以帶尼克？之後兩人在派對上發生了爭吵。從媒體報導顯示他們有意修復與兒子的關係。然而不幸的是，隔天下午，羅伯雷納的女兒返家後發現父母雙雙陳屍家中；驗屍官已證實兩人的死因都是「銳器傷」。

