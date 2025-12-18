自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 歐美

《當哈利碰上莎莉》名導次子疑弒親 首出庭態度冷靜

拍攝《當哈利碰上莎莉》等多部膾炙人口電影的好萊塢名導羅伯雷納（右）與妻子蜜雪兒辛格雷納。（翻攝自TMZ）拍攝《當哈利碰上莎莉》等多部膾炙人口電影的好萊塢名導羅伯雷納（右）與妻子蜜雪兒辛格雷納。（翻攝自TMZ）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕曾拍出《當哈利碰上莎莉》多部膾炙人口電影的78歲好萊塢名導羅伯雷納與妻子蜜雪兒辛格雷納，於美國時間14日下午3點多，被發現陳屍於位於布倫特伍德的住家，消息震撼外界。涉嫌弒親的次子尼克在美國時間17日首度出庭，被控告兩項一級謀殺罪的他在法庭上異常冷靜，並未顯露太多情緒。

警方公布最新監視器畫面，涉嫌殺害雙親的尼克，案發當晚曾現身洛杉磯加油站，不久後就在附近遭逮捕。監視系畫面顯示，一名揹著紅色背包的男子走進洛杉磯一家加油站商店，在貨架間來回走動後，選了幾項商品便結帳離開。隨後男子現身停車場，並遭到警方逮捕。

疑似殺害雙親的尼克雷納。（美聯社）疑似殺害雙親的尼克雷納。（美聯社）

雷納夫婦最後一次公開露面是在週六晚上參加康納歐布萊恩（Conan O'Brien）的節日派對。據悉，尼克原本不在派對的邀請名單上，羅伯雷納特地詢問主人是否可以帶尼克？之後兩人在派對上發生了爭吵。從媒體報導顯示他們有意修復與兒子的關係。然而不幸的是，隔天下午，羅伯雷納的女兒返家後發現父母雙雙陳屍家中；驗屍官已證實兩人的死因都是「銳器傷」。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中