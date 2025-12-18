體能天花板出現！《最強的身體》原住民組「2分半完賽」直逼菁英級

〔記者傅茗渝／台北報導〕全台首創大型混合健身運動競技節目《最強的身體》自開播以來話題不斷，不僅討論度居高不下，收視也持續攀升。本週日即將播出第19集，全新賽事再度升溫，節目邀來備受關注的「洋將組」登場較勁，讓賽場瞬間充滿國際對抗氛圍。

洋將組別競賽，聚集了一眾來台發展的外國好友，包含美國籍的杜力跟賈斯汀，以及瑞典籍的方馬丁、德國籍的賀少俠，還有日本籍的一樹。（好看娛樂提供）

本集洋將組聚集多位來台發展的外國好手，包括美國籍的杜力、賈斯汀，瑞典籍的方馬丁，德國籍的賀少俠，以及日本籍的一樹，過去多以綜藝咖形象深植人心，這回全數收起嘻鬧模式，正面迎戰高強度關卡。主播徐展元也形容：「他們背負的不只是個人成績，還有國家的榮耀，以及膽量與膽識。」

賀少俠參加《最強的身體》錄製。（好看娛樂提供）

不過，即便擁有先天體能優勢，面對高雄破表的高溫，洋將們同樣陷入苦戰。就連被視為黑馬的賀少俠也體力告急，杜力更是在關卡前卡關遲遲無法完成挑戰。徐展元在主播台直言：「很有可能會創下節目史上第一次，連第一個項目都無法完成，恐怕破新低紀錄。」



新生代演員初孟軒。（好看娛樂提供）

另一頭，「最強演員組」集結多位新生代男星，包括宋偉恩、安俊朋、初孟軒、王霆晏、林毓桐及葛丞，火藥味十足。葛丞賽前霸氣放話：「如果你們輸我，就不要當演員了！」競賽過程中，宋偉恩卻意外被隊友海放，只能愣在原地大喊：「你們怎麼沒等我啦！」畫面笑果十足，也讓緊張賽事多了幾分趣味。

左起新生代男星宋偉恩、初孟軒。（好看娛樂提供）

原住民組合，號召了台灣各個原住民族，展現爆發力。（好看娛樂提供）

本集最吸睛的，莫過於首次登場的「原住民組」。節目號召來自不同族群的原住民選手齊聚一堂，在賽場上拚搏誰才是這片土地最強戰士。面對爆發力十足的表現，徐展元驚呼：「最強原住民帶著爆發力開始了！」蔡尚樺更在看到2分半完賽成績後直讚：「這根本是菁英等級的賽事！」

