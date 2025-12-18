自由電子報
娛樂 最新消息

趙小僑期待復演「大尺度OK」 劉亮佐傻眼：都沒問我欸！

劉亮佐、趙小僑、劉子銓、女兒典典。（記者陳奕全攝）劉亮佐、趙小僑、劉子銓、女兒典典。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕劉亮佐、趙小僑、劉子銓與典典寶寶今出席第八屆「筋斗云創劇本創投平台」發佈會。近期演藝圈爆出男星閃兵爭議，目前就讀大四的劉子銓也被問到兵役問題，他透露已於9月完成抽籤，當時陪同前往的趙小僑比他本人還緊張，因為抽籤人數已過半，卻只出現一個海軍陸戰隊名額，所幸最後抽到陸軍。他還以眼神向趙小僑示意結果，笑說：「媽媽比我還開心！」未來將服役4個月。

劉亮佐、趙小僑、劉子銓、女兒典典。（記者陳奕全攝）劉亮佐、趙小僑、劉子銓、女兒典典。（記者陳奕全攝）

趙小僑也透露，對重返演員工作相當期待，直言即便挑戰大尺度演出也沒問題，沒想到一旁的劉亮佐立刻忍不住喊：「都沒有問過我欸！」讓趙小僑哭笑不得回應：「我已經是成年人了！」

劉亮佐、趙小僑。（記者陳奕全攝）劉亮佐、趙小僑。（記者陳奕全攝）

談到尺度問題，她表示並未多想，「大尺度我OK！」反倒是劉亮佐有些無法接受，提到過去趙小僑曾穿比基尼拍雜誌，尺度就已不小，還被兒子劉子銓爆料，連趙小僑的吻戲，就算只是蜻蜓點水，爸爸也完全不看。劉亮佐自嘲：「我很脆弱齁！」劉子銓則補一句：「這代表他很愛老婆啦！」

劉亮佐笑說自己看過不少劇本，也認真分析趙小僑適合的角色類型，認為以年紀來看或許能接演媽媽角色，但她狀態維持得很好，也很適合詮釋都會幹練的高層角色；以個性而言，則適合喜劇，演出親切、有點傻勁的人物。從未拍過電影的趙小僑也許願能挑戰大銀幕，劉亮佐與劉子銓立刻一搭一唱，拱她乾脆報名新人獎。

