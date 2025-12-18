等了13年！孫沁岳單飛發片獻給「最愛」

孫沁岳感謝每個不同身份的自己 。（百鴻揚娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕男團出身的孫沁岳出道13年，他跨足戲劇、主持與YouTube創作者等多元身分，終於發行首支個人創作《午夜貓咪電台》，親自參與製作、作詞、作曲，展現全方位才華！

談及現在才推出個人單曲是否覺得「太晚」，孫沁岳先是感謝每個不同身份的自己，坦言真的從未想過早或晚的問題，而是一路走來，慢慢知道自己適合什麼、不適合什麼，「現在這個時間點，剛好能把這首歌好好完成，我覺得算是一個緣分，非常開心，也非常珍惜。」

孫沁岳發行個人單曲。 （百鴻揚娛樂提供）

孫沁岳形容，這次推出單曲並非突如其來，而是一直存在於日常之中，只是剛好在這個階段，生活出現了一點可以慢慢做音樂的空間，就會想要把握機會嘗試。

這首歌曲的背後來自孫沁岳長時間與貓咪相處的生活經驗，他形容貓咪就像自己的室友，是在長時間相處中自然形成的陪伴，「我很喜歡貓，沒什麼特別的理由，或許是因為我自己的個性也很像貓，跟牠們在一起我會覺得自在、放鬆。」日常中孫沁岳喜歡陪貓咪玩逗貓棒、餵牠們吃零食、摸摸牠們的頭，看似微不足道的小瞬間，卻成為他生活中充滿色彩的回憶，也讓他確定想把這份陪伴寫成一首歌。

