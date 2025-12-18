自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

等了13年！孫沁岳單飛發片獻給「最愛」

孫沁岳感謝每個不同身份的自己 。（百鴻揚娛樂提供）孫沁岳感謝每個不同身份的自己 。（百鴻揚娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕男團出身的孫沁岳出道13年，他跨足戲劇、主持與YouTube創作者等多元身分，終於發行首支個人創作《午夜貓咪電台》，親自參與製作、作詞、作曲，展現全方位才華！

談及現在才推出個人單曲是否覺得「太晚」，孫沁岳先是感謝每個不同身份的自己，坦言真的從未想過早或晚的問題，而是一路走來，慢慢知道自己適合什麼、不適合什麼，「現在這個時間點，剛好能把這首歌好好完成，我覺得算是一個緣分，非常開心，也非常珍惜。」

孫沁岳發行個人單曲。 （百鴻揚娛樂提供）孫沁岳發行個人單曲。 （百鴻揚娛樂提供）

孫沁岳形容，這次推出單曲並非突如其來，而是一直存在於日常之中，只是剛好在這個階段，生活出現了一點可以慢慢做音樂的空間，就會想要把握機會嘗試。

這首歌曲的背後來自孫沁岳長時間與貓咪相處的生活經驗，他形容貓咪就像自己的室友，是在長時間相處中自然形成的陪伴，「我很喜歡貓，沒什麼特別的理由，或許是因為我自己的個性也很像貓，跟牠們在一起我會覺得自在、放鬆。」日常中孫沁岳喜歡陪貓咪玩逗貓棒、餵牠們吃零食、摸摸牠們的頭，看似微不足道的小瞬間，卻成為他生活中充滿色彩的回憶，也讓他確定想把這份陪伴寫成一首歌。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中