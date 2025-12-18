自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

孫生再被指控！女模多莉火大公開私訊「像在叫狗」

孫生再遭指控。（資料照，記者王文麟攝）孫生再遭指控。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕孫生此前涉強制猥褻、性侵未成年少女，甚至外流私密影像遭檢警起訴並求處重刑，案件尚未落幕，近日再有女性出面指控。模特兒多莉公開指出，自己突收到孫生私訊邀請一起參加拳願格鬥賽，其中一句話讓她感到極度不適，直言「超像在叫狗」，引發網友熱議。

模特兒多莉今（18日）凌晨在Threads發文透露，11月29日下午收到孫生私訊，對方一開口便寫下「多利，來」、「我12／27比賽，你跟我一起出場，台大體育館」，語氣突兀且未事先詢問意願，她當下並未回應，沒想到孫生隔日又再傳訊「有看到嗎？」讓她更加反感。

多莉進一步指出，孫生不僅把她名字打錯，且早已退追自己，卻突然主動私訊邀約，讓她認為對方毫無基本尊重，直言這樣的語氣讓人感到不舒服，氣憤怒斥「真的很像在叫狗！」她也痛批，孫生這樣的訊息內容完全沒有顧及對方感受。

回顧過往互動，多莉表示3年前第一次認識孫生時，自己事業剛起步、身材也未特別管理，並非對方偏好的類型，當時能感覺到彼此只是朋友關係，當時孫生至少還算尊重人。不過，後來瘦身後開始收到邀約，多莉多次因行程或地點拒絕，現在回頭看反而慶幸沒有答應，因為身邊不少朋友曾提醒，與孫生單獨相處時，常有被觸碰而感到不舒服的經驗。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中