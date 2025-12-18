孫生再被指控！女模多莉火大公開私訊「像在叫狗」

孫生再遭指控。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕孫生此前涉強制猥褻、性侵未成年少女，甚至外流私密影像遭檢警起訴並求處重刑，案件尚未落幕，近日再有女性出面指控。模特兒多莉公開指出，自己突收到孫生私訊邀請一起參加拳願格鬥賽，其中一句話讓她感到極度不適，直言「超像在叫狗」，引發網友熱議。

模特兒多莉今（18日）凌晨在Threads發文透露，11月29日下午收到孫生私訊，對方一開口便寫下「多利，來」、「我12／27比賽，你跟我一起出場，台大體育館」，語氣突兀且未事先詢問意願，她當下並未回應，沒想到孫生隔日又再傳訊「有看到嗎？」讓她更加反感。

多莉進一步指出，孫生不僅把她名字打錯，且早已退追自己，卻突然主動私訊邀約，讓她認為對方毫無基本尊重，直言這樣的語氣讓人感到不舒服，氣憤怒斥「真的很像在叫狗！」她也痛批，孫生這樣的訊息內容完全沒有顧及對方感受。

回顧過往互動，多莉表示3年前第一次認識孫生時，自己事業剛起步、身材也未特別管理，並非對方偏好的類型，當時能感覺到彼此只是朋友關係，當時孫生至少還算尊重人。不過，後來瘦身後開始收到邀約，多莉多次因行程或地點拒絕，現在回頭看反而慶幸沒有答應，因為身邊不少朋友曾提醒，與孫生單獨相處時，常有被觸碰而感到不舒服的經驗。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

