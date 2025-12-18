徐懷鈺、彭佳慧壓軸「2025苗栗耶誕城」 歌迷洗版敲碗歌單

黑白女神壓軸登場！徐懷鈺、彭佳慧接力開唱「2025苗栗耶誕城」。（中天電視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕集結25位實力派歌手輪番登場的「2025苗栗耶誕城」音樂會，明（19日）起於竹南運動公園熱鬧開唱，連續四天以不同主題接力登場。「國民天后」徐懷鈺與「鐵肺歌后」彭佳慧確定壓軸獻唱，分別坐鎮19日「Chill虧SHOW」與20日「Chill喊派對」，消息曝光後，官方社群留言區瞬間被歌迷敲碗歌單洗版。

徐懷鈺耶誕城壓軸開唱，新專輯歌驚喜獻給苗栗。（中天電視提供）

徐懷鈺表示，接到邀約時就感到相當開心，「很久沒有到苗栗演出了，尤其能在耶誕節跟苗栗的粉絲朋友一起度過，真的很期待。」她也提前預告演出內容，「歌單可以好好期待，會準備一些很溫暖、很有耶誕氛圍的歌曲，也會偷偷放進新專輯的歌。」

睽違17年推出新專輯即奪下銷量冠軍，徐懷鈺的洗腦主打歌《炒雞喜歡妳》深受歌迷喜愛。她感性分享，每次站上舞台看到台下熱情的觀眾，內心都會被深深鼓舞，希望透過歌聲帶給大家力量與安慰，「聽完我的演唱後，可以再好好地朝自己的目標往前衝。」而在《炒雞喜歡妳》MV中化身高中生、變身校園啦啦隊女王的凍齡模樣，也讓粉絲驚呼「完全沒變」，她笑說自己其實沒有特別的保養祕訣，「就是找到適合自己的保養品，還有一定要睡飽，睡眠真的很重要。」

客家女兒回到客庄，彭佳慧擔任苗栗耶誕城壓軸。（中天電視提供）

同樣備受期待的彭佳慧，身為屏東麟洛出身的客家女兒，長期投入客家文化推廣，平時也會以客語與孩子互動。她分享，有次用客語講電話，孩子在一旁聽完後忍不住說：「不要以為我們聽不懂！」讓她笑稱語言真的會在生活中自然累積。

彭佳慧首張客語專輯即拿下金曲獎最佳客語歌手獎，她也預告將在「Chill喊派對」中帶來客家歌曲，與歌迷一起分享，並透露未來仍有推出客語專輯的計畫，「真的很開心，也已經有一段時間沒到苗栗唱歌了，希望大家一起來跟我唱歌。」

唱過無數膾炙人口作品的彭佳慧坦言，至今仍會被《相見恨晚》這首歌感動，「原本以為只是單純的唱歌，但在不同演出、不同觀眾與氣氛下，每次唱歌的心情都會不一樣，這也是我一直很喜歡唱歌給大家聽的原因。」熱愛美食的她來到苗栗客家庄，也不忘推薦必吃客家料理，包括薑絲炒大腸、梅乾扣肉與客家醃高麗菜燉排骨湯；而工作再忙，她也珍惜與孩子共進晚餐的時光，更透露自己的拿手好菜就是客家紅燒肉。

「2025苗栗耶誕城」於竹南運動公園舉辦「Chill虧SHOW」、「Chill喊派對」、「Chill吼狂歡」、「Chill爆之夜」四大主題音樂會，活動將同步於中天電視YouTube頻道、中視新聞YouTube頻道與中視菁采台全程Live直播；其中12月24日「Chill爆之夜」晚間7點於中天綜合台、晚間8點於中視頻道播出，中天綜合台也將於12月20、21、22日陸續重播「Chill虧SHOW」、「Chill喊派對」與「Chill吼狂歡」三場精彩演出。

