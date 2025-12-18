太甜了！鞏俐夫妻北京放閃 77歲老公狀態太猛

鞏俐（右）和法國老公米歇爾雅爾濃情蜜意。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕國際影后鞏俐近日被捕捉到與77歲法籍老公米歇爾雅爾現身北京街頭，兩人共騎單車、牽手散步、額頭親吻樣樣來，互動自然又甜到不行，顛覆外界對「國際巨星夫妻」的距離感，讓人不免覺得「這根本是熱戀中的情侶！」

當天鞏俐以黑色束腰大衣搭配靴子現身，整體造型俐落又有氣場，完全是走在街上會被多看兩眼的女王等級；雅爾則穿著亮面羽絨外套、精神奕奕，狀態好到被路人誤認只有50歲左右。

鞏俐（前）和法國老公米歇爾雅爾共乘腳踏車。（翻攝自微博）

讓人羨慕的是，兩人一路手牽手散步，鞏俐自然的靠在老公肩上露出幸福微笑，雅爾則低頭親吻她的額頭，完全不避諱旁人目光；最後兩人甚至直接騎起共用單車，畫面彷彿是電影場景。

事實上，鞏俐過去坦言，和雅爾在一起最重要的一點是「自在」，兩人同樣身處藝術圈，對創作、生活的理解高度契合，交流毫不費力。

鞏俐（右）用寵溺眼神看著法國老公米歇爾雅爾。（翻攝自微博）

婚後，兩人選擇不生小孩，把重心放在彼此身上。旅行、看展、晨跑成了日常；據說雅爾平時甚至會陪鞏俐一起晨跑，體力完全不輸年輕人。

