自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

太甜了！鞏俐夫妻北京放閃 77歲老公狀態太猛

鞏俐（右）和法國老公米歇爾雅爾濃情蜜意。（翻攝自微博）鞏俐（右）和法國老公米歇爾雅爾濃情蜜意。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕國際影后鞏俐近日被捕捉到與77歲法籍老公米歇爾雅爾現身北京街頭，兩人共騎單車、牽手散步、額頭親吻樣樣來，互動自然又甜到不行，顛覆外界對「國際巨星夫妻」的距離感，讓人不免覺得「這根本是熱戀中的情侶！」

當天鞏俐以黑色束腰大衣搭配靴子現身，整體造型俐落又有氣場，完全是走在街上會被多看兩眼的女王等級；雅爾則穿著亮面羽絨外套、精神奕奕，狀態好到被路人誤認只有50歲左右。

鞏俐（前）和法國老公米歇爾雅爾共乘腳踏車。（翻攝自微博）鞏俐（前）和法國老公米歇爾雅爾共乘腳踏車。（翻攝自微博）

讓人羨慕的是，兩人一路手牽手散步，鞏俐自然的靠在老公肩上露出幸福微笑，雅爾則低頭親吻她的額頭，完全不避諱旁人目光；最後兩人甚至直接騎起共用單車，畫面彷彿是電影場景。

事實上，鞏俐過去坦言，和雅爾在一起最重要的一點是「自在」，兩人同樣身處藝術圈，對創作、生活的理解高度契合，交流毫不費力。

鞏俐（右）用寵溺眼神看著法國老公米歇爾雅爾。（翻攝自微博）鞏俐（右）用寵溺眼神看著法國老公米歇爾雅爾。（翻攝自微博）

婚後，兩人選擇不生小孩，把重心放在彼此身上。旅行、看展、晨跑成了日常；據說雅爾平時甚至會陪鞏俐一起晨跑，體力完全不輸年輕人。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中