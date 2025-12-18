自由電子報
娛樂 最新消息

許允樂遭網暴 前夫張兆志抱不平 友提告14字回應

昨（17）許允樂（右）和小她6歲的男友李玉璽公開婚訊，前夫張兆志大方祝福。（翻攝自IG）昨（17）許允樂（右）和小她6歲的男友李玉璽公開婚訊，前夫張兆志大方祝福。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕男星張兆志於2023年和許允樂離婚，昨（17）許允樂和小她6歲的男友李玉璽公開婚訊，張兆志也大方祝福。先前張兆志曾因為多年好友網路霸凌許允樂，憤怒連續多日直播，替前妻打爆不平。好友事後對張兆志提告求償並聲請假處分，要求張兆志移除相關網路影片，法院裁定聲請人以38萬元提供擔保後，在官司確定前，禁止張兆志「重新發布」今年4月6日跟拍好友夫妻的影片，對此張兆志以14字回應。

許允樂前夫張兆志。（資料照，記者胡舜翔攝）許允樂前夫張兆志。（資料照，記者胡舜翔攝）

根據《NOWNEWS》報導，張兆志指抹黑許允樂的陳姓好友是他華岡藝校的學弟，目前任職於某珠寶公司總經理，今年4月6日張兆志在大直發現陳姓學弟夫妻檔行蹤，當場喊出他們的姓名，錄影後發布在網路上。隔日張兆志火力全開，不但公布學弟夫妻姓名、照片、出生日期、現職；14日學弟夫妻透過律師聲明「指控內容與事實不符，已對當事人造成重大名譽損害」並要求停止不法犯罪行為，但張兆志仍繼續直播。

張兆志本人對於學弟夫妻檔要求刪除影片的請求，以「案件司法審理中，不便發表意見」14字回應。

