台女美國吃霸王餐 囚服出庭凶巴巴打斷法官說話

一名自稱來自台灣的34歲網美Pei Chung，多次在紐約高級餐廳吃霸王餐。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕一名自稱來自台灣的34歲網美Pei Chung，多次在紐約高級餐廳消費，包括米其林餐廳，但每次都吃霸王餐拒付款，遭美國警方逮捕。Pei Chung表示，她可以用照片和部落格文章抵餐費，甚至向服務人員提議可以用性服務代替餐費。該女自稱1990年在台灣出生，畢業於台灣某國立大學。之後，Pei Chung更被爆出積欠逾百萬元房租，遭警方逮捕，被移送至萊克斯島監獄（Rikers Island）。布魯克林刑事法院於當地時間週三開庭，Pei Chung身穿囚服，庭審期間非常沒有禮貌，多次打斷法官說話，遭法官斥責。

Pei Chung在布魯克利刑事法庭出庭時，潦倒到身穿橄欖色囚服，雙手也被上銬。（翻攝自X）

自稱網紅的Pei Chung經常在網路上曬皮草、國際精品品牌，但她在布魯克利刑事法庭出庭時，潦倒到身穿橄欖色囚服，雙手也被上銬，看起來非常狼狽。在庭審期間Pei Chung態度惡劣，多次打斷法官說話，遭法官怒斥：「我說話時妳不准說話！聽懂了嗎？！」

Pei Chung自稱1990年在台灣出生，畢業於台灣某國立大學。（翻攝自IG）

另外，Pei Chung辯護律師查勒斯（Henry Dechalus）以當事人權益為由，請求庭上禁止媒體在法院內拍照，但法官認為案件涉及公共利益，駁回辯護律師請求，並裁定允許攝影。

