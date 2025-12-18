重度嗜辣！Flowstrong錄音到一半去做菜 男星被嗆到臉紅

Flowstrong推出首張專輯《流水席》。（放飛音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕嘻哈新星Flowstrong推出首張個人專輯《流水席》，曾以「神秘beat tape」《Study （of） Breaks》入圍2024金音獎最佳新人獎的他，這次正式從幕後走向台前，把錄音室化作廚房，臥室變成私廚料亭，以料理概念打造一場無菜單式的聽覺宴席，他笑說：「耳機就是大家的碗筷，只要準備好，我負責上菜。」

Flowstrong推出首張專輯《流水席》。（放飛音樂提供）

Flowstrong足跡橫跨各種風格舞台，與LEO37、陳嫺靜、山姆、鄒旭等音樂人都有深度合作，也是嘻哈團體「That’s My Shhh」的核心成員。多年累積的製作經驗成為《流水席》的創作根基，他在專輯中一手包辦編曲、製作與混音，料理也是他靈感的重要來源，他笑稱做菜的流程與音樂製作如出一轍：「採買像是在收素材、備料像錄音、調味就像混音，最後端上桌，就像把整張專輯整理好。」

請繼續往下閱讀...

Flowstrong推出首張專輯《流水席》。（放飛音樂提供）

此次專輯視覺由陳楷恩與許瞳共同統籌，由許瞳提出初步概念，攜手擅長食物創作的藝術家郭于寧與陳楷恩深入發想，以台灣常見「辦桌」菜色為靈感，打造虛實交錯的料理影像。拍攝時，團隊在棚內搭起流動廚房，重現迷你流水席，也讓在場工作人員們瞬間回憶湧現。

有趣的是，他時常在錄音途中親自下廚招待合作夥伴，他的YouTube節目《菜Beat Bars》甚至留下錄音時鄒序被「巧克力辣燉雞」辣到臉紅的畫面。談到最拿手的料理，Flowstrong笑說：「我真的三步不離辣椒，沒有辣就是吃不下去。」把這份嗜辣也帶進創作，「《HOT SAUCE》就是把辣味變成節奏的刺激感。」更透露最近挑戰的自創菜色是「烏魚子金沙蛋黃醬義大利麵」。

Flowstrong《流水席》封面。（放飛音樂提供）

《流水席》中許多聲音誕生於意想不到的過程；《Cat》中的貓咪聲音來自Flowstrong室友的愛貓；《散步／拆廟》加入他在嘉義演出時錄下的試音漏音與孩童聲；甚至與鼓手彭胡傑曾帶著一根鼓棒，在雨天一起到木柵回收場「拾荒」，敲打各式廢棄物「試音」，再把挑出的油桶、鐵盒帶回錄音室，Flowstrong回憶：「我們兩個擠在小小的空間一邊錄、一邊調效果器、剪貼素材，邊玩邊實驗，激出很多火花。」

隨著專輯發行，flowstrong也將於2026年2月1日舉辦專場「《流水席》發行場：家宴」，購票可至iNDIEVOX。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法