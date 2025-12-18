自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

重度嗜辣！Flowstrong錄音到一半去做菜 男星被嗆到臉紅

Flowstrong推出首張專輯《流水席》。（放飛音樂提供）Flowstrong推出首張專輯《流水席》。（放飛音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕嘻哈新星Flowstrong推出首張個人專輯《流水席》，曾以「神秘beat tape」《Study （of） Breaks》入圍2024金音獎最佳新人獎的他，這次正式從幕後走向台前，把錄音室化作廚房，臥室變成私廚料亭，以料理概念打造一場無菜單式的聽覺宴席，他笑說：「耳機就是大家的碗筷，只要準備好，我負責上菜。」

Flowstrong推出首張專輯《流水席》。（放飛音樂提供）Flowstrong推出首張專輯《流水席》。（放飛音樂提供）

Flowstrong足跡橫跨各種風格舞台，與LEO37、陳嫺靜、山姆、鄒旭等音樂人都有深度合作，也是嘻哈團體「That’s My Shhh」的核心成員。多年累積的製作經驗成為《流水席》的創作根基，他在專輯中一手包辦編曲、製作與混音，料理也是他靈感的重要來源，他笑稱做菜的流程與音樂製作如出一轍：「採買像是在收素材、備料像錄音、調味就像混音，最後端上桌，就像把整張專輯整理好。」

Flowstrong推出首張專輯《流水席》。（放飛音樂提供）Flowstrong推出首張專輯《流水席》。（放飛音樂提供）

此次專輯視覺由陳楷恩與許瞳共同統籌，由許瞳提出初步概念，攜手擅長食物創作的藝術家郭于寧與陳楷恩深入發想，以台灣常見「辦桌」菜色為靈感，打造虛實交錯的料理影像。拍攝時，團隊在棚內搭起流動廚房，重現迷你流水席，也讓在場工作人員們瞬間回憶湧現。

有趣的是，他時常在錄音途中親自下廚招待合作夥伴，他的YouTube節目《菜Beat Bars》甚至留下錄音時鄒序被「巧克力辣燉雞」辣到臉紅的畫面。談到最拿手的料理，Flowstrong笑說：「我真的三步不離辣椒，沒有辣就是吃不下去。」把這份嗜辣也帶進創作，「《HOT SAUCE》就是把辣味變成節奏的刺激感。」更透露最近挑戰的自創菜色是「烏魚子金沙蛋黃醬義大利麵」。

Flowstrong《流水席》封面。（放飛音樂提供）Flowstrong《流水席》封面。（放飛音樂提供）

《流水席》中許多聲音誕生於意想不到的過程；《Cat》中的貓咪聲音來自Flowstrong室友的愛貓；《散步／拆廟》加入他在嘉義演出時錄下的試音漏音與孩童聲；甚至與鼓手彭胡傑曾帶著一根鼓棒，在雨天一起到木柵回收場「拾荒」，敲打各式廢棄物「試音」，再把挑出的油桶、鐵盒帶回錄音室，Flowstrong回憶：「我們兩個擠在小小的空間一邊錄、一邊調效果器、剪貼素材，邊玩邊實驗，激出很多火花。」

隨著專輯發行，flowstrong也將於2026年2月1日舉辦專場「《流水席》發行場：家宴」，購票可至iNDIEVOX

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中