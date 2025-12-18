「最強小三」百億男友罕現身 貼心幫買衛生棉

被稱為「最強小三」的香港女星「五索」鍾睿心今年初爆出與66歲百億富豪馬清鏗關係不一般，而且兩人還育有4名子女。（香港星島日報）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕被稱為「最強小三」的香港女星「五索」鍾睿心今年初爆出與66歲百億富豪馬清鏗關係不一般，而且兩人還育有4名子女一夜成名。馬清鏗是大生銀行主席，坐擁百億身家，最重要的是他已經結婚了，而元配並非鍾睿心，這才獲得最強小三頭銜。被封為最強小三之後，鍾睿心的行為也越來越高調，除了經常在社群平台曬辣照之外，近日他還分享了馬清鏗為他去買衛生棉的影片，大讚馬清鏗貼心。

鍾睿心經常在社群平台曬辣照之外，近日他還分享了馬清鏗為他去買衛生棉的影片。（香港星島日報）

鍾睿心不但分享影片，還發文說，雖然他（馬清鏗）有時候會讓我很生氣，不過大部分時間都很貼心，還在文末附上愛心圖案。影片內容是鍾睿心和馬清鏗出門旅遊的時候拍的，她在影片說馬清鏗看起來是在街頭走走，其實是去幫我買衛生棉，更透露馬清鏗有時候一點都不浪漫，有時候又很貼心。正在錄影的當下，馬清鏗就發聲說：你要先拍照還是要先買東西？當鍾睿心說有個景色很美的時候，馬清鏗立刻讓她快點去拍照，同時也主動化身攝影師。

鍾睿心發文說，雖然馬清鏗有時候讓人生氣，不過大部分時間都很貼心。（香港星島日報）

拍完照之後，鍾睿心對拍出來的照片不滿意，嘟著嘴抱怨：每次都趁人家生理期或者沒有穿漂亮衣服時候拍照，拍出來看起來超肥、超像海獅。後來鍾睿心覺得冷，馬清鏗要她先到不冷的地方，還自告奮用要幫忙買東西，意外被拍下買衛生棉的畫面，受到不少網友稱讚他很貼心。

馬清鏗（紅圈處）罕見出現於鍾睿心影片中。（香港星島日報）

馬清鏗貼心幫鍾睿心買衛生棉。（香港星島日報）

