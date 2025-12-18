自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 亞洲

「最強小三」百億男友罕現身 貼心幫買衛生棉

被稱為「最強小三」的香港女星「五索」鍾睿心今年初爆出與66歲百億富豪馬清鏗關係不一般，而且兩人還育有4名子女。（香港星島日報）被稱為「最強小三」的香港女星「五索」鍾睿心今年初爆出與66歲百億富豪馬清鏗關係不一般，而且兩人還育有4名子女。（香港星島日報）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕被稱為「最強小三」的香港女星「五索」鍾睿心今年初爆出與66歲百億富豪馬清鏗關係不一般，而且兩人還育有4名子女一夜成名。馬清鏗是大生銀行主席，坐擁百億身家，最重要的是他已經結婚了，而元配並非鍾睿心，這才獲得最強小三頭銜。被封為最強小三之後，鍾睿心的行為也越來越高調，除了經常在社群平台曬辣照之外，近日他還分享了馬清鏗為他去買衛生棉的影片，大讚馬清鏗貼心。

鍾睿心經常在社群平台曬辣照之外，近日他還分享了馬清鏗為他去買衛生棉的影片。（香港星島日報）鍾睿心經常在社群平台曬辣照之外，近日他還分享了馬清鏗為他去買衛生棉的影片。（香港星島日報）

鍾睿心不但分享影片，還發文說，雖然他（馬清鏗）有時候會讓我很生氣，不過大部分時間都很貼心，還在文末附上愛心圖案。影片內容是鍾睿心和馬清鏗出門旅遊的時候拍的，她在影片說馬清鏗看起來是在街頭走走，其實是去幫我買衛生棉，更透露馬清鏗有時候一點都不浪漫，有時候又很貼心。正在錄影的當下，馬清鏗就發聲說：你要先拍照還是要先買東西？當鍾睿心說有個景色很美的時候，馬清鏗立刻讓她快點去拍照，同時也主動化身攝影師。

鍾睿心發文說，雖然馬清鏗有時候讓人生氣，不過大部分時間都很貼心。（香港星島日報）鍾睿心發文說，雖然馬清鏗有時候讓人生氣，不過大部分時間都很貼心。（香港星島日報）

拍完照之後，鍾睿心對拍出來的照片不滿意，嘟著嘴抱怨：每次都趁人家生理期或者沒有穿漂亮衣服時候拍照，拍出來看起來超肥、超像海獅。後來鍾睿心覺得冷，馬清鏗要她先到不冷的地方，還自告奮用要幫忙買東西，意外被拍下買衛生棉的畫面，受到不少網友稱讚他很貼心。

馬清鏗（紅圈處）罕見出現於鍾睿心影片中。（香港星島日報）馬清鏗（紅圈處）罕見出現於鍾睿心影片中。（香港星島日報）

馬清鏗貼心幫鍾睿心買衛生棉。（香港星島日報）馬清鏗貼心幫鍾睿心買衛生棉。（香港星島日報）

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中