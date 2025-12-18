自由電子報
娛樂 最新消息

富尪別看！ 吳申梅遭亮哲緊靠親密畫面曝光

亮哲跨刀演出吳申梅的老公。（喜上梅梢娛樂提供）亮哲跨刀演出吳申梅的老公。（喜上梅梢娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕甜美女神吳申梅拍攝新歌《外家》MV，力邀亮哲跨刀演出飾演她的老公，她毫不掩飾自己的欣賞之情，透露從戲劇、主持《冒險王》到舞台劇，每一次看完都忍不住佩服：「到底要怎麼又好笑又有深度？哥也太厲害了，怎麼每一次都可以抓到那個節奏？」她也坦言自己很喜歡演戲，自從《阿爸的願望》之後，對戲劇始終有很深的情感。

吳申梅本來就是亮哲的小粉絲。（喜上梅梢娛樂提供）吳申梅本來就是亮哲的小粉絲。（喜上梅梢娛樂提供）

原本以為這次拍攝MV，又要跟自己欣賞多年的演員合作會緊張，直到到了現場，吳申梅卻發現完全相反，「反而一到現場就不緊張了，很自然。」特別感謝齋藤良導演對她的理解，這次安排的劇情，其實就是把她平常和老公Eric相處的樣子直接搬到鏡頭前，沒有刻意裝甜，也不是誇張戲碼，而是非常日常及生活感的互動。

吳申梅力邀亮哲跨刀演出MV。（喜上梅梢娛樂提供）吳申梅力邀亮哲跨刀演出MV。（喜上梅梢娛樂提供）

亮哲在MV中要下廚煮飯給吳申梅吃，場景是在一個轉角廚房，她一走進去就要在轉角處和他「巧遇」，帶著一點驚喜、曖昧，又有一點不好意思。沒想到實際拍攝時，吳申梅真的被突然出現的亮哲嚇到，「完全不是裝的！」那一瞬間緊張到連湯都濺出來，差點讓MV變成「熱湯版花絮」。

亮哲則表示，拍攝過程中最讓他印象深刻的，就是吳申梅在每一個細節上的投入，提到她為了配合拍攝，敬業地把一塊又油又肥的肥肉直接吞下肚，讓全場工作人員看傻了眼。

