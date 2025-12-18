自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

台北市跨年卡司暴雷？廣告突冒「大咖韓團KARA」 觀傳局回應了

有網友在Theads發文表示，「台北市觀傳局是不是不小心暴雷了」，並附上台北市觀光傳播局的廣告。（翻攝Threads）有網友在Theads發文表示，「台北市觀傳局是不是不小心暴雷了」，並附上台北市觀光傳播局的廣告。（翻攝Threads）

〔記者孫唯容／台北報導〕12月剩不到半個月，北市政府跨年演唱會陣容，分三階段曝光，今（18）日有眼尖的網友發現，北市府廣告疑似提前刊登，大咖韓團KARA有機會登上北市跨年舞台。對此，觀傳局表示，跨年完整卡司在明（19）日記者會上正式公布。

有網友在社群平台Theads發文表示，「台北市觀傳局是不是不小心暴雷了」，並附上台北市觀光傳播局的廣告，「韓國女團KARA獨家登場臺北跨年晚會」，內文還提及13組卡司、6組獨家組合，以及韓團KARA、蔡健雅等人。不過，實際點擊廣告後進入跨年晚會的官網，完整卡司尚未公開。北市觀傳局說明，跨年完整卡司在明天記者會上正式公布。

根據觀傳局已公布卡司，目前有蔡健雅、李千娜獨家登場，以及韋禮安、美秀集團、高爾宣、王ADEN、畢書盡、U:NUS、幻藍小熊等。（觀傳局提供）根據觀傳局已公布卡司，目前有蔡健雅、李千娜獨家登場，以及韋禮安、美秀集團、高爾宣、王ADEN、畢書盡、U:NUS、幻藍小熊等。（觀傳局提供）

根據觀傳局已公布的卡司，目前有蔡健雅、李千娜獨家登場，以及韋禮安、美秀集團、高爾宣、王ADEN、畢書盡、U:NUS、幻藍小熊等。此外，今年廣受好評的多元舞台也再度登場，除了東區頂好廣場、景勤一號公園、象山公園外，更首次新增四四南村舞台，匯聚四大主題，提供不同年齡、不同族群的跨年體驗。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中