台北市跨年卡司暴雷？廣告突冒「大咖韓團KARA」 觀傳局回應了

〔記者孫唯容／台北報導〕12月剩不到半個月，北市政府跨年演唱會陣容，分三階段曝光，今（18）日有眼尖的網友發現，北市府廣告疑似提前刊登，大咖韓團KARA有機會登上北市跨年舞台。對此，觀傳局表示，跨年完整卡司在明（19）日記者會上正式公布。

有網友在社群平台Theads發文表示，「台北市觀傳局是不是不小心暴雷了」，並附上台北市觀光傳播局的廣告，「韓國女團KARA獨家登場臺北跨年晚會」，內文還提及13組卡司、6組獨家組合，以及韓團KARA、蔡健雅等人。不過，實際點擊廣告後進入跨年晚會的官網，完整卡司尚未公開。北市觀傳局說明，跨年完整卡司在明天記者會上正式公布。

根據觀傳局已公布卡司，目前有蔡健雅、李千娜獨家登場，以及韋禮安、美秀集團、高爾宣、王ADEN、畢書盡、U:NUS、幻藍小熊等。（觀傳局提供）

根據觀傳局已公布的卡司，目前有蔡健雅、李千娜獨家登場，以及韋禮安、美秀集團、高爾宣、王ADEN、畢書盡、U:NUS、幻藍小熊等。此外，今年廣受好評的多元舞台也再度登場，除了東區頂好廣場、景勤一號公園、象山公園外，更首次新增四四南村舞台，匯聚四大主題，提供不同年齡、不同族群的跨年體驗。

