日本前偶像女團正妹 認砸百萬整形曬比對

23歲的榊美優身高152公分、體重38公斤。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本偶像女團STU48前成員榊美優一直話題不斷，近日她在社群平台曬出自己整形前後的比對照片，引起網友熱烈討論，網友認為她花錢整形非常成功，簡直像變了一個人。

整形前的榊美優。（翻攝自X）

23歲的榊美優原本是女團STU48成員，身高152公分、體重38公斤的她一直希望自己能變得更漂亮。她18歲還在STU48的時候，曾因透露剛加入STU48時平均體重為42公斤，被告知要減肥，沒想到因此罹患厭食症，體重一度瘦到只剩36公斤，讓許多粉絲都勸她要多吃一點。退團之後，榊美優成為網紅，她近日分享自己整形經驗，還曬出整型前的照片。

整形後的榊美優不但變得漂亮，也更有自信。（翻攝自X）

榊美優表示，自己花了約600萬日圓（約新台幣121萬元）整形，現在的她感覺比5年前更有自信，所以她認為，「改變外貌可以徹底改變你的生活」。榊美優表示，自己一開始想要整形，是因為「想變得可愛，這樣就可以在偶像團體裡受到歡迎」，但她現在意識到，整形不應該是為了取悅別人，而是取悅自己。

