娛樂 電影

（影）《阿凡達：火與燼》空降全台冠軍！首日吸金1800萬

《阿凡達：火與燼》大反派灰燼族首領「瓦蘭」致命野蠻帶點性感的氣息在網路上廣獲影迷討論。（二十世紀影業提供）《阿凡達：火與燼》大反派灰燼族首領「瓦蘭」致命野蠻帶點性感的氣息在網路上廣獲影迷討論。（二十世紀影業提供）

〔記者許世穎／台北報導〕由金獎鉅導詹姆斯柯麥隆精雕細琢的科幻史詩《阿凡達》系列第3部《阿凡達：火與燼》昨（17）日在台上映，再度掀起「阿凡達熱」，以1800萬空降全台票房冠軍，更刷新首集的開片紀錄。

在今日公佈的最新宣傳影片中，群星由衷讚揚《阿凡達》系列與本集，雪歌妮薇佛直呼：「這樣的作品我前所未見！」柔伊莎達娜有感而發：「那是一種令全世界為之著迷的體驗。」本系列的核心主題家庭，更是令全球影迷如此喜愛的一大主因：「這是一場關於家人、家園和信任的巨大冒險。」

《《阿凡達：火與燼》幕後花絮照 （右起） 奧娜卓别林飾演「瓦蘭」、導演詹姆斯柯麥隆。（二十世紀影業提供）《《阿凡達：火與燼》幕後花絮照 （右起） 奧娜卓别林飾演「瓦蘭」、導演詹姆斯柯麥隆。（二十世紀影業提供）

導演柯麥隆闡述：「《阿凡達：火與燼》是集前兩部作品整個冒險的最終篇章，能在電影院裡創造出驚奇感，利用最先進的3D設備，將演員栩栩如生的演出呈現在觀眾面前，讓觀眾相信這奇幻世界宛若真實。」

本集初次登場的大反派－灰燼族首領「瓦蘭」成為片中一大亮點，野蠻霸道但又帶點性感的氣息圈粉。該角由傳奇喜劇大師查理卓別林的孫女奧娜卓别林飾演，群星細聊她的魅力，戲中跟她有火辣對手戲的史蒂芬朗表示：「奧娜的表演有種獨特的魅力」，山姆沃辛頓亦回應她的演出在大銀幕上看時「那種感覺更震撼、更恐怖」。

《阿凡達：火與燼》全台上映中，IMAX 3D、Dolby Cinema 3D、4DX及ScreenX等全版本同步熱映。

《阿凡達：火與燼》群星力讚現象級電影：

《阿凡達：火與燼》最致命的反派「瓦蘭」幕後花絮：

