黃明志涉毒案開庭日未現身 臨時缺席原來「染病」了

黃明志（圖）涉「護理師女神」謝侑芯命案。（本報資料照）黃明志（圖）涉「護理師女神」謝侑芯命案。（本報資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕馬來西亞歌手黃明志近日捲入涉毒官司，原訂今（18日）到推事庭為案件過堂，卻臨時未現身，引發外界關注。如今缺席原因曝光，律師證實黃明志因感染甲型流感，取得3天病假，經法庭裁准延期審理，相關案件也另訂新過堂日期。

據《中國報》報導指出，42歲黃明志10月24日被控1項吸毒罪及1項擁有毒品罪，當時在吉隆坡第一及第三推事庭面控後，對2項指控皆不認罪，原定今日須分別為2案到庭過堂，但代表律師鄭清豐今早先後在2個推事庭向推事說明，指出黃明志因身體不適無法出庭，並由擔保人提交病假證明與醫藥報告供法庭審閱。

其中，第三推事庭裁定，黃明志被控吸毒一案，將延至12月22日再次過堂；至於第一推事庭審理的擁有毒品罪，則排定於2026年1月19日再度過堂。律師也在庭外向媒體證實，黃明志確診甲型流感，病假自昨日起算共3天，才獲准缺席今日庭訊。

根據控狀內容，黃明志被指於10月22日傍晚7時15分，在吉隆坡金馬警區總部毒品罪案調查組辦公室廁所內接受尿檢後，被驗出體內含有安非他命、冰毒、克他命及四氫大麻酚（THC）成分，涉嫌觸犯《1952年危險毒品法令》第15（1）（a）條文；同日下午約4時30分，另被指在吉隆坡悅榕庄酒店客房內持有5.12克疑似搖頭丸毒品，涉違反同法令第12（2）條文，相關指控仍待後續司法審理釐清。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

