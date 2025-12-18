自由電子報
娛樂 最新消息

宜蘭羅東跨年韓星助陣 180秒煙火秀迎新年

宜蘭羅東跨年晚會卡司出爐，今年以「星聚羅東 Here We Go！」為主題，集結9組藝人登台，跨年倒數還會施放180秒絢麗煙火秀，照亮羅東夜空。（記者王峻祺攝）宜蘭羅東跨年晚會卡司出爐，今年以「星聚羅東 Here We Go！」為主題，集結9組藝人登台，跨年倒數還會施放180秒絢麗煙火秀，照亮羅東夜空。（記者王峻祺攝）

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭羅東跨年晚會卡司出爐，今年以「星聚羅東 Here We Go！」為主題，集結9組藝人登台，並首度邀請韓國療癒系女歌手金琳助陣，搖滾女王林曉培也將和民眾壓軸同歡，跨年倒數還會施放180秒絢麗煙火秀，照亮羅東夜空。

羅東鎮長吳秋齡說，今年晚會卡司從搖滾、創作、韓流到潮流團體，橫跨多種曲風，帶來精彩不間斷的跨夜演出，壓軸更邀請到睽違舞台的搖滾女王林曉培，以經典嗓音陪伴民眾倒數迎新。

她說，來自南韓OUBA MUSIC的2位人氣藝人，也將首次登上羅東跨年舞台，包括以溫柔嗓音聞名的療癒系女聲金琳，以及以唱跳實力受到矚目的新星拿巴（林炫佑）等人。

羅東鎮長吳秋齡（中）公布跨年卡司，邀請以溫柔嗓音聞名的韓國療癒系女聲金琳（右），以及以唱跳實力受到矚目的新星拿巴（林炫佑）助陣。（記者王峻祺攝）羅東鎮長吳秋齡（中）公布跨年卡司，邀請以溫柔嗓音聞名的韓國療癒系女聲金琳（右），以及以唱跳實力受到矚目的新星拿巴（林炫佑）助陣。（記者王峻祺攝）

羅東跨年晚會也將推出「打卡送限量閃光棒」活動，民眾與現場主視覺或形象牆合照上傳官網，即可至服務台兌換，另外還會抽蘋果手機及平板。跨年倒數則會施放180秒煙火，搭配舞台燈光及音樂節奏，以璀璨光束照亮羅東夜空，晚會於12月31日（星期三）晚上9點，在羅東中山公園廣場登場，周邊會進行交管。

