娛樂 最新消息

康康驚傳意外！家中滑倒「額頭重擊」硬撐直播

〔記者傅茗渝／台北報導〕歲末年終進入尾牙旺季，中視《綜藝一級棒》應景推出主題企劃「獨領風騷尾牙必勝金曲」，邀請「跨界天王」孫協志擔任大來賓，整集節目從開場一路唱到尾聲，宛如把尾牙晚會直接搬進攝影棚，氣氛嗨到最高點。

《綜藝一級棒》吳美琳（左起）、陳孟賢合唱《製造浪漫》。（中視提供）《綜藝一級棒》吳美琳（左起）、陳孟賢合唱《製造浪漫》。（中視提供）

節目一開始，由陳孟賢化身尾牙主持人登場，妙語如珠讓現場秒變晚會舞台，吳俊宏、沈建豪合唱《有影美》輕快開唱，全場立刻跟著節奏動起來；蕭玉芬、吳申梅加碼帶來《Money我愛你》，勁歌熱舞讓腎上腺素狂飆；蘇宥蓉、吳美琳演唱《追追追》，一身紅色風衣造型氣場全開。連串精彩表演讓孫協志在一旁看得邊笑邊點頭，沒想到陳孟賢突然在歌中劇點名「總經理」，孫協志立刻戲癮上身配合演出，最後更與陳隨意、陳孟賢合唱《歡喜就好》，歌中劇橋段毫無冷場。

杜忻恬（左起）、李子森選唱《你的電話》，眼神相互傳情。（中視提供）杜忻恬（左起）、李子森選唱《你的電話》，眼神相互傳情。（中視提供）

蕭玉芬、吳申梅加碼帶來《Money我愛你》。（中視提供）蕭玉芬、吳申梅加碼帶來《Money我愛你》。（中視提供）

女歌手們同樣火力全開，郭婷筠、陳怡婷合唱《我的心裡沒有他》，以性感短裙登場，又唱又跳，各自 SOLO 舞步博得滿堂彩；杜忻恬、賴慧如演唱藍心湄經典《濃妝搖滾》，熱情舞步將氣氛推向最高點。節目招牌的 CP 對唱也沒缺席，陳孟賢、吳美琳合唱《製造浪漫》甜度破表；杜忻恬、李子森選唱《你的電話》，眼神交流滿滿，兩組 CP 尬歌尬到觀眾大呼過癮。

陳孟賢立馬拍胸脯確定有服兵役。（中視提供）陳孟賢立馬拍胸脯確定有服兵役。（中視提供）

孫協志再度登上《一級棒》，對歌手們的唱功連連稱讚，主持群也順勢聊起當兵話題。他透露自己當年是憲兵，康康一聽立刻接話，笑說自己、許效舜和白雲也都是憲兵。康康接著好奇陳孟賢是否服過兵役，陳孟賢拍胸脯回應：「放心，我絕對有當兵，裡面『風景』那麼好，我怎麼可能沒當兵！」一句話讓現場秒懂，許志豪更補刀笑問：「聽說那時候已經一人一間浴室，你是不是跟班長說我自願去大澡堂？」

輪到陳隨意分享當兵經驗時，他表示自己是「食勤兵」，卻因鹿港腔太重，被大家誤聽成「死刑兵」，全場瞬間傻眼。他還當場完整背出兵籍號碼，卻遭康康無情吐槽：「你背這個對節目有什麼幫助嗎？」隨即立刻轉頭訪問下一位，笑果十足。

康康（左）在家洗澡時不慎跌倒，額頭撞傷。（中視提供）康康（左）在家洗澡時不慎跌倒，額頭撞傷。（中視提供）

此外，《綜藝一級棒》為回饋忠實觀眾，上週六（12／13）由康康、許志豪攜手吳申梅、陳怡婷，在官方 YouTube 頻道進行「爆料 Call out 聊天室」線上直播，在線人數突破千人。不過康康卻在直播前驚爆意外，他出門前在家洗澡不慎跌倒，額頭撞傷，當時家中無人，躺在地上好幾分鐘才回神，但為了趕上直播，來不及就醫便直接搭計程車趕赴電視台。直播現場，許志豪頻頻提醒他活動結束後一定要去看醫生，吳申梅、陳怡婷也貼心幫忙貼上 OK 繃，所幸並無大礙。

