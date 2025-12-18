自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

江宏傑被問「是台灣人嗎」反應曝 謝瓊煖錄影成落湯雞暴走國罵

〔記者林欣穎／台北報導〕洪都拉斯、謝瓊煖與曾智希、江宏傑錄製《花甲少年趣旅行》共同展開「高屏之旅」。四人個性迥異，從溫馨互動到崩潰互嗆，擦出意想不到的爆笑火花。

洪都拉斯分享對謝瓊煖的觀察，笑說：「這幾天朝夕相處，發現她是一個真性情的人，說話開始口無遮攔。雖然她有敬業精神，敢於面對害怕的事物，但她敬業完會『懷恨在心』！」原來，洪都拉斯坦言明知謝瓊煖怕水，卻故意安排水上行程，「雖然擔心會因此失去這位朋友，會不會從此沒有了Line的聯繫，但看到瓊煖願意同患難、承受挑戰，讓我十分感動。」謝瓊煖立刻笑嗆：「節目結束後我會馬上退群組。」笑翻眾人。

江宏傑（左起）、洪都拉斯、曾智希、謝瓊煖共同展開旅程。（東森綜合台提供）江宏傑（左起）、洪都拉斯、曾智希、謝瓊煖共同展開旅程。（東森綜合台提供）

他也大爆料，謝瓊煖在準備下海時崩潰大喊：「我不行了」、「我再也不來《花甲》了」，接著就是一連串「國罵」輸出。甚至結束後走在沙灘上，謝瓊煖還指著他的鼻子罵：「洪哥我覺得你這次安排太不OK了！」雖然事後謝瓊煖安慰他說「沒事啦，蠻好玩的」，但洪都拉斯回憶道：「她在跟我說沒事的時候，眼睛進海水、臉上掛著兩條鼻涕，非常狼狽很沒說服力，但我還是很感謝她安慰我。」

曾智希問江宏傑「是台灣人嗎」。（東森綜合台提供）曾智希問江宏傑「是台灣人嗎」。（東森綜合台提供）

謝瓊煖則對洪都拉斯表達感謝，表示原以為洪哥只是幽默詼諧，沒想到內心很溫柔，「整趟旅程他都非常包容，即使我們對他開玩笑、不給台階下，他都能默默吞下來，對洪哥只有敬佩再敬佩。」

曾智希與老公陳志強夫妻情深，聊到感情話題，洪都拉斯好奇陳志強是否會介紹初戀情人給她認識？曾智希笑說：「沒有介紹，但有分享歷年女友的故事。」正當眾人稱讚這樣感情不會有疙瘩時，曾智希卻補槍：「但我吵架的時候都會拿出來吵，質問他為什麼對她（前任）比較好？」話鋒一轉，曾智希接著詢問江宏傑初戀故事，竟突然脫口而出：「你是台灣人嗎？」這個讓全場傻眼的問題，讓謝瓊煖嚇得大喊：「我其實有點害怕，不知道該怎麼接話，今天會不會就到這裡結束？」曾智希意識到失言後趕緊瘋狂道歉：「對不起我好失禮，可以剪掉嗎？」洪都拉斯則幽默補刀：「這段剪起來當預告吧！」所幸江宏傑貼心安慰：「沒事的啦！不會介意。」

謝瓊煖慘變落湯雞。（東森綜合台提供）謝瓊煖慘變落湯雞。（東森綜合台提供）

此外，洪都拉斯在車上分享年輕時被兵變的慘痛經歷。他透露曾親眼目睹前任跟一群男生出去玩，還跟其中一人靠得特別近，「我看在眼裡心裡很不舒服，過沒兩天就被分手了。」直到十幾年後，他正值「鐵獅玉玲瓏」時期，前女友竟透過朋友打電話想求合，「我接到電話直接掛掉，想到就很難受！」聽完前輩的故事，被問到有沒有被兵變過？曾智希立刻妙回：「我算是蠻有『職業道德』的。」機智反應讓全場笑翻。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中