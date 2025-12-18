自由電子報
娛樂 最新消息

孟耿如回歸演藝圈？好友程予希揭秘離婚後狀態

程予希在影集《如果我不曾見過太陽》表現出色。（星星相藝提供）程予希在影集《如果我不曾見過太陽》表現出色。（星星相藝提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕程予希在Netflix台劇《如果我不曾見過太陽》角色廣受好評，她今受訪宣布27日將到溫哥華讀語言學校1個月，愛創作的她也預計明年底會三度開畫展，其實她第一次辦畫展前，曾受孟耿如的鼓勵，對方大方出借畫室供她使用，也供應她畫布、顏料使用，然而孟耿如5月爆出和黃子佼離婚，身為摯友的她說一直都有關心彼此，「她狀態滿好的」，但並不會勸她回歸演藝圈。

她提到自己和孟耿如都是直接見面聊天，也會當陪玩姐姐，至於會不會心疼孟耿如的家人？她委婉表示：「我覺得他們有盡量不要讓家人感覺這件事，家人的心情還是很重要。」

程予希將前往加拿大進修。（星星相藝提供）程予希將前往加拿大進修。（星星相藝提供）

而程予希27日將到溫哥華1個月，含學費預計會花6位數，她希望這趟旅程除了提升語言能力，也期待日後可以接觸更多國際項目。對於這次出國，她最擔心的其實是4歲的愛犬「Q醬」，這是她第一次和狗狗分開這麼久，很擔憂回台後，狗狗反而以為程媽媽才是她的媽媽。為了避免發生這樣的狀況，她會打給爸媽和Q醬視訊。

然而會不會被問到是否期待豔遇？程予希笑回：「蠻期待的，應該很多帥哥！」不過她對於另一半是看感覺類型，沒有特定的外型標準，十分期待可以認識新朋友。

程予希期待未來可以挑戰喜劇。（星星相藝提供）程予希期待未來可以挑戰喜劇。（星星相藝提供）

此外，程予希先前在《第一次遇見花香的那刻》飾演女同志，獲得金鐘肯定，這回在《如果我不曾見過太陽》也是女同志，會不會擔憂被定型？她反倒一點也不擔心，「我沒有一定要什麼角色，只注重發展性跟完整性。」但她透露原先已不想再接演學生，這回是因看到劇本和團隊，加上角色背景是在較為扭曲的家庭環境中成長，讓她決定接下挑戰。

