90歲老翁不排隊遭嗆耍白痴 苦苓一句話點破社會冷漠

〔記者傅茗渝／台北報導〕台灣正式邁入超高齡社會，平均每5人就有1人超過65歲，高齡者在生活中面臨的處境也愈發受到關注。高點綜合台《震震有詞》最新一集以「老人被當足球踢來踢去！這社會對長者真不友善？！」為題，深入探討長輩在租屋、貸款與日常生活中遭遇的各種困境。

節目由謝震武律師主持，邀請兩性專家苦苓、資深媒體人許聖梅、房仲業者文奕夫及蔡旻睿律師，從真實社會事件出發，解析高齡者遭遇的制度性問題與社會偏見。

兩性專家苦苓談高齡歧視議題，分享自身房東經驗，直言租屋風險與年齡無關。（和展影視提供）

節目中提及一段近日在網路瘋傳的影片，一名90歲老翁用餐後因體力不支無法久站，放下餐費後未排隊便離開，卻遭年輕人追上質問「為何不排隊」。對此，蔡旻睿律師指出，影片中年輕人辱罵「耍白痴」的行為，恐已涉及公然侮辱罪。

苦苓則提出不同層次的反思，他直言：「動不動講敬老尊賢是錯的，因為老是唯一不需努力就能得到的東西。」但他同時點出更深層的制度問題，質疑為何90歲高齡者必須獨自排隊、卻沒有任何協助。苦苓表示，若是自己在現場，會選擇與老人家交換位置，讓對方先結帳，而不是當街質問。

談到居住正義，房仲業者文奕夫指出，長者在房產市場處境相當艱難，60歲以上若想申請房貸，常因還款能力問題遭銀行拒絕。苦苓也自嘲分享自身經驗：「所以我買房都是全額付清，因為銀行根本不貸給我。」

人許聖梅分享長輩租屋實例，指出即便有存款、有穩定退休金，仍常因年齡遭房東拒絕。（和展影視提供）

租屋問題同樣嚴峻。許聖梅分享，友人的阿姨存款高達500萬元、每月退休金5萬元，卻仍因「房東寧願租年輕人」而屢屢碰壁；謝震武也透露，曾聽聞有長輩詢問多達40間房屋仍租不到。文奕夫補充，許多房東擔心獨居長者在屋內發生意外，往往要求必須有保證人才願意出租。他更分享自身經歷，曾因聞到屍臭味，發現對門獨居的老教授已在沙發上過世數日，這類風險也讓不少屋主卻步。

面對「年齡歧視」的質疑，苦苓則分享自身當房東的經驗，試圖打破刻板印象。他透露，曾將房子租給看似正常的年輕男子，沒想到對方竟在屋內經營賭場；也曾租給漂亮姐妹花，後來才發現是在風月場所工作。苦苓直言：「不付錢、不搬走、甚至死亡，這些事任何人都可能發生，這不是年紀問題，而是社會對老人的偏見。」

節目最後，苦苓也語重心長提醒年輕世代：「有一天你也會老，若社會風氣不改，未來你就是那個被嫌棄的人。」同時勉勵長輩不要過度依賴他人或過早「認老」，要提防「老人自閉症」，持續學習、保持社交與好奇心，在心態上不當個「老人」，才能真正活出尊嚴。

蔡旻睿律師（左）與房仲業者文奕夫（右）從法律與市場角度解析長者租屋、居住風險與房東顧慮。（和展影視提供）

