自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

90歲老翁不排隊遭嗆耍白痴 苦苓一句話點破社會冷漠

〔記者傅茗渝／台北報導〕台灣正式邁入超高齡社會，平均每5人就有1人超過65歲，高齡者在生活中面臨的處境也愈發受到關注。高點綜合台《震震有詞》最新一集以「老人被當足球踢來踢去！這社會對長者真不友善？！」為題，深入探討長輩在租屋、貸款與日常生活中遭遇的各種困境。

節目由謝震武律師主持，邀請兩性專家苦苓、資深媒體人許聖梅、房仲業者文奕夫及蔡旻睿律師，從真實社會事件出發，解析高齡者遭遇的制度性問題與社會偏見。

兩性專家苦苓談高齡歧視議題，分享自身房東經驗，直言租屋風險與年齡無關。（和展影視提供）兩性專家苦苓談高齡歧視議題，分享自身房東經驗，直言租屋風險與年齡無關。（和展影視提供）

節目中提及一段近日在網路瘋傳的影片，一名90歲老翁用餐後因體力不支無法久站，放下餐費後未排隊便離開，卻遭年輕人追上質問「為何不排隊」。對此，蔡旻睿律師指出，影片中年輕人辱罵「耍白痴」的行為，恐已涉及公然侮辱罪。

苦苓則提出不同層次的反思，他直言：「動不動講敬老尊賢是錯的，因為老是唯一不需努力就能得到的東西。」但他同時點出更深層的制度問題，質疑為何90歲高齡者必須獨自排隊、卻沒有任何協助。苦苓表示，若是自己在現場，會選擇與老人家交換位置，讓對方先結帳，而不是當街質問。

談到居住正義，房仲業者文奕夫指出，長者在房產市場處境相當艱難，60歲以上若想申請房貸，常因還款能力問題遭銀行拒絕。苦苓也自嘲分享自身經驗：「所以我買房都是全額付清，因為銀行根本不貸給我。」

人許聖梅分享長輩租屋實例，指出即便有存款、有穩定退休金，仍常因年齡遭房東拒絕。（和展影視提供）人許聖梅分享長輩租屋實例，指出即便有存款、有穩定退休金，仍常因年齡遭房東拒絕。（和展影視提供）

租屋問題同樣嚴峻。許聖梅分享，友人的阿姨存款高達500萬元、每月退休金5萬元，卻仍因「房東寧願租年輕人」而屢屢碰壁；謝震武也透露，曾聽聞有長輩詢問多達40間房屋仍租不到。文奕夫補充，許多房東擔心獨居長者在屋內發生意外，往往要求必須有保證人才願意出租。他更分享自身經歷，曾因聞到屍臭味，發現對門獨居的老教授已在沙發上過世數日，這類風險也讓不少屋主卻步。

面對「年齡歧視」的質疑，苦苓則分享自身當房東的經驗，試圖打破刻板印象。他透露，曾將房子租給看似正常的年輕男子，沒想到對方竟在屋內經營賭場；也曾租給漂亮姐妹花，後來才發現是在風月場所工作。苦苓直言：「不付錢、不搬走、甚至死亡，這些事任何人都可能發生，這不是年紀問題，而是社會對老人的偏見。」

節目最後，苦苓也語重心長提醒年輕世代：「有一天你也會老，若社會風氣不改，未來你就是那個被嫌棄的人。」同時勉勵長輩不要過度依賴他人或過早「認老」，要提防「老人自閉症」，持續學習、保持社交與好奇心，在心態上不當個「老人」，才能真正活出尊嚴。

蔡旻睿律師（左）與房仲業者文奕夫（右）從法律與市場角度解析長者租屋、居住風險與房東顧慮。（和展影視提供）蔡旻睿律師（左）與房仲業者文奕夫（右）從法律與市場角度解析長者租屋、居住風險與房東顧慮。（和展影視提供）

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中