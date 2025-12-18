自由電子報
蕭敬騰暌違5年開唱！台中跨年卡司大咖全來了

〔記者傅茗渝／台北報導〕由三立電視與群健電視聯合製播的「2026台中最強跨年夜」卡司全面到位，重量級歌手一字排開，被網友狂讚「含金量全台最高」。晚會將由人氣天團告五人熱鬧開場，金曲歌王蕭敬騰擔綱倒數壓軸，動力火車則在跨年後帶來首場演出，三金歌王盧廣仲、金音樂團麋先生、金曲樂團TRASH、怕胖團等人氣歌手與樂團輪番接力，主打「每整點都有大咖」，節奏緊湊、嗨到不冷場。

蔡尚樺（中）再度接下台中跨年主持棒，與阿Ken默契搭檔主持。（三立提供）蔡尚樺（中）再度接下台中跨年主持棒，與阿Ken默契搭檔主持。（三立提供）

babyMINT 搶先唱跳破億神曲炒熱氣氛。（三立提供）babyMINT 搶先唱跳破億神曲炒熱氣氛。（三立提供）

「2026台中最強跨年夜」今（18）日舉辦記者會，由超人氣女團babyMINT唱跳揭開序幕，帶來破億點擊洗腦神曲《Hellokittybalahcurrihellokitty美味しい》，青春活力瞬間炒熱現場氣氛。首次站上台中跨年舞台，babyMINT透露將準備「台中限定版」編曲與舞蹈，跨年戰袍也已就緒，就算寒流來襲也不怕冷，團員笑說每人已準備9個暖暖包，更有獨家禦寒秘招，上台前全員「開合跳100下」，暖身又開嗓。

babyMINT也預告，招牌歌曲《LUCY》將加入「健康操」橋段，跨年夜要帶著粉絲一起動起來。至於來到台中最期待的事，團員們對大甲芋頭酥、芋泥蛋糕、大腸包小腸、肉蛋吐司如數家珍；「台中女兒」主持人蔡尚樺更力推「夜間部控肉飯」，已相約晚會結束後來場女孩聚餐。

台中跨年卡司含金量超高。（三立提供）台中跨年卡司含金量超高。（三立提供）

除了先前曝光的蕭敬騰、動力火車、告五人、盧廣仲、麋先生、TRASH等重磅卡司，記者會也一次公布完整演出名單，包括小樂吳思賢、怕胖團、新世代男團SEVENTOEIGHT，以及PIZZALI、babyMINT、JUD陳泳希、PALLAS帕拉斯、無双樂團、瑪菲司Mavis、DJ Double K－風情萬種KTV等共16組歌手與樂團。晚會主持人則由阿Ken與蔡尚樺再度搭檔，12月31日晚間6時起在台中水湳中央公園盛大登場。

連續5年奪下跨年晚會網路流量冠軍的台中水湳中央公園，占地67公頃，是全台最大的戶外演唱會場地，去年跨年夜更吸引50萬人湧入，創下驚人紀錄。今年「2026台中最強跨年夜」已是第9年由三立電視與群健電視聯合製播，將透過三立都會台、台視主頻、高點綜合台、群健資訊台及台灣大哥大MyVideo同步轉播。主辦單位也提醒，跨年夜人潮眾多，請民眾多利用大眾運輸工具前往，才能安全又順利返家。

