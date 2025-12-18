昔跟王子組CP！《全明星》宇宙鬆吐近況 認與隊友0聯絡

〔記者林欣穎／台北報導〕潘君侖、「宇宙」林思宇今（18）日出席《台灣囡仔、讚！》開播記者會，節目迎來第17季，由兩人個別主持，由國中、國小生擔任「帶路者」，帶領觀眾認識學校與社區。潘君侖和宇宙過去都曾參與過《全明星運動會》，節目後期因為屢發感情緋聞，還被網友酸是「全明星睏奏會（睡一起）」，今被問及此事兩人也做出回應。

宇宙和潘君侖分別參與過《全明星運動會》第三、四季，對於節目被汙名化，宇宙則說當下錄節目就是為了推廣運動項目，重心都放在練習和想拿冠軍上，「當時沒有多想，沒想到之後會有這樣的變化。」

《台灣囡仔、讚！》開播記者會，左為潘君侖、右為林思宇。（記者胡舜翔攝）

而宇宙因《全明星》結識王子、粿粿、胡釋安、徐新洋、胡祖薇等一票紅隊隊友，彼此感情好到每年都會固定聚會出遊，她與王子還因在節目的好默契，當時還被推組「宙王CP」，不過在「粿王戀」風波爆出後，宇宙坦言近期已經沒有聯絡，「就讓他們好好去處理面對」，並說今年耶誕、跨年都會在劇組度過，跟紅隊隊友們也沒有再約聚會。

昨李玉璽與許允樂甜蜜宣布結婚，與李玉璽是健身好夥伴的潘君侖笑說自己當時還在拍戲，「剛好是拍拿手機畫面，拿了工作人員的手機看跳出快訊才發現，我當時還以為是橋段」，也說李玉璽事前都沒有透露，藏很深，但非常恭喜他。

