娛樂 音樂

賴佩霞洋女婿病逝美國 小女兒台灣現蹤強打精神露面

〔記者陽昕翰／台北報導〕賴佩霞的外籍女婿Kevin上月在美國接受心臟移植手術，術後因為肝臟衰竭不幸離世，她赴美陪伴愛女處理後事已經返台，昨晚與大女兒謝沛恩Aggie、小女兒Adrienne合體出席「台灣服飾設計師協會」活動，努力走出喪夫之痛的Adrienne也強打精神露面。

賴佩霞（中）與謝沛恩Aggie（右）、小女兒Adrienne一起出席活動。（尚時代文創提供）賴佩霞（中）與謝沛恩Aggie（右）、小女兒Adrienne一起出席活動。（尚時代文創提供）

母女三人難得同框亮相，成為活動現場焦點。她們皆身穿國際設計大師潘怡良的作品，優雅中展現自信與力量，完美詮釋女性在不同生命階段的風采，也為活動增添溫馨動人的氛圍。

返台即刻投入工作，對賴佩霞而言別具意義。她透露，希望趁著工作之餘，帶著小女兒回到熟悉的台灣，好好度個假、轉換心情。賴佩霞表示，台灣始終是心靈的歸屬，無論是人情溫度還是生活節奏，都能帶來安定與撫慰，「希望透過這趟旅程，讓彼此都能慢慢找回力量。」雖然母女三人一起參加盛會，但一如往常，小女兒也安靜的在一旁，欣賞聚光燈下的媽媽跟姊姊展現各自的風采與魅力。

賴佩霞與謝沛恩Aggie。（尚時代文創提供）賴佩霞與謝沛恩Aggie。（尚時代文創提供）

賴佩霞上月推出新歌《總會有個人》，呼應近年對生命、情感與勇氣的深刻體悟。她表示，這首歌不僅是獻給歌迷，也希望能成為陪伴大家的力量，「在人生最艱難的時刻，總會有個人，或一份力量，提醒我們不要放棄」。賴佩霞期許自己未來能持續透過音樂、戲劇與更多不同形式的分享，將自己所感受到的勇氣與溫暖，回饋給所有愛她，還有正在努力生活的人。

