娛樂 亞洲

「四千年一遇美女」鞠婧禕槓上絲芭 遭老東家點名合約戰升級

〔娛樂頻道／綜合報導〕被封「四千年一遇美女」的中國女星鞠婧禕，近日不只作品沒上熱搜，與老東家絲芭傳媒的合約大戰卻越演越烈，劇情急轉直下，甚至直接升級成「法律戰＋刑事指控」，讓外界看傻眼。

事情起因於鞠婧禕日前對外表態，宣布將正式「單飛發展」，結束與合作多年的絲芭傳媒關係。然而，絲芭方面隨即反擊，強調雙方合約仍在有效期限內，否認解約成立，雙方各說各話，已讓粉絲圈炸鍋。

鞠婧禕。（翻攝自微博）鞠婧禕。（翻攝自微博）

沒想到就在輿論尚未降溫之際，絲芭傳媒今再丟震撼彈，發布措辭強硬的最新聲明，直指：鞠婧禕相關人員 「惡意操控輿論、抹黑公司形象」，要求對方立即停止相關行為，更直接點名已掌握對方涉及「嚴重經濟犯罪」的具體證據，並強調將擇日向國家相關監管機構舉報。

對熟悉中國娛樂圈的觀眾來說，鞠婧禕與絲芭的關係，原本可說是「教科書級合作範本」，她從SNH48出身，一路被公司重點打造，憑藉清純外貌與話題體質，成功轉型演員、歌手，坐穩一線流量位置，也讓「絲芭系藝人」成為市場保證。

如今雙方走到公開互控、隔空交火令不少網友直呼：「比八點檔還狠」、「這已經不是解約，是清算了」。

